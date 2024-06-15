Вступ України до ЄС: Сійярто пояснив, чому Угорщина зняла вето про початок переговорів

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що країна домоглась включення всіх своїх умов у переговорні рамки, на основі яких відбуватимуться переговори про вступ України до Євросоюзу.

Про це очільник МЗС Угорщини написав у Facebook.

Як зазначив Сійярто, після "запеклих дискусій" в ЄС погодились, щоб у переговорних рамках для України містились усі вимоги Угорщини стосовно дотримання прав національних меншин.

"Деякі держави-члени не хотіли чути про цю умову, але ми чітко дали зрозуміти, що наполягаємо на відновленні прав меншин зберігати свою національну ідентичність, користуватися рідною мовою та навчатися рідною мовою", – прокоментував він.

За словами угорського міністра, тепер у переговорних рамках вказано, що Україна "повинна повернути угорцям Закарпаття права, відібрані у них за останні роки".

Нагадаємо, Угорщина не братиме участі в майбутніх зусиллях НАТО щодо посилення допомоги Україні, але й не буде протидіяти іншим партнерам по Альянсу.

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