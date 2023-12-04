Вступ України до ЄС: стало відомо, коли європейські лідери почнуть обговорення рішення саміту – Reuters

Європейська рада вирішує розпочати переговори про вступ із Україною та Молдовою.

Посли 27 держав-членів ЄС у вівторок, 5 грудня, почнуть обговорення рішення саміту Євросоюзу щодо старту перемовин про членство України.

Про це повідомляє Reuters.

Дана зустріч є початком підготовки 27-ми країн до саміту лідерів Європейського Союзу, який відбудеться 14-15 грудня. Під час заходу лідери держав мають визначитися щодо перспектив інтеграції України, Молдови, Грузії та Боснії.

Водночас початковий проєкт рішення саміту ЄС, який обговорюватимуть посли, містить формулювання: "Європейська рада вирішує розпочати переговори про вступ із Україною та Молдовою".

Щодо Боснії та Герцеговини, то переговори про вступ почнуться, "щойно буде досягнутий необхідний рівень відповідності критеріям членства", а Грузія отримає статус кандидата, "якщо Тбілісі виконає невиконані умови".

Інформацію про формулювання щодо Києва, Кишинева й Тбілісі частково підтвердив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"В останньому проєкті висновків щодо розширення ЄС є рекомендації розпочати переговори про вступ із Україною та Молдовою, але в остаточного рішення ще немає", - зазначив він щодо України та Молдови.

Тим часом Єврокомісія прокоментувала заяву прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана про те, що на саміті ЄС в грудні 2023-го не повинні навіть розглядати питання початку переговорів з Україною про вступ до Євросоюзу.

Нагадаємо, нещодавно було оприлюднено журналістське розслідування, де йдеться про російські плани перешкодити вступу Фінляндії та Швеції до НАТО.