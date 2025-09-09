Вступ України до НАТО і ЄС – президент Польщі пояснив, чому це питання передчасне

Президент Польщі Кароль Навроцький / © Associated Press

Президент Польщі Кароль Навроцький висловив думку, що питання вступу України до Європейського Союзу та НАТО на сьогодні є передчасним, тому, що країна, яка перебуває у стані війни, не може стати членом Альянсу.

Про це він заяви в інтерв’ю Литовському національному радіо і телебаченню (LRT).

«Держава, що воює, не може вступати в НАТО, адже це означало б, що і Польща, і Литва автоматично опиняються у стані війни. Тому таке обговорення слід відкласти — воно просто неможливе», — наголосив польський лідер.

Стосовно європейської інтеграції України Кароль Навроцький зазначив, що процес приєднання до ЄС завжди триває роками та потребує врахування багатьох економічних і політичних чинників.

«Україна, безперечно, має бути частиною західної цивілізації. Але нинішня дискусія про членство у ЄС є передчасною. Як президент Польщі, я не беру участі в цих переговорах і зосереджуюся на тому, що роблять поляки з 2022 року», — сказав він.

Водночас він підкреслив, що Польща вже надала Україні значну допомогу, першою передавши військову техніку та прийнявши на своїй території понад мільйон українців.

«Ми виконали урок солідарності так, як могли, і продовжуємо це робити, розуміючи, що відчуває Україна через агресію Російської Федерації», — зазначив польський президент.

Він також запевнив, що Варшава й надалі дотримуватиметься принципу солідарності з українцями, адже не вірить у «добрі наміри Володимира Путіна».

