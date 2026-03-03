Європейський Союз перенесе переговори з Україною / © Associated Press

Реклама

Операція США та Ізраїлю проти Ірану вже має перші відчутні наслідки для України. Через ескалацію на Близькому Сході Київ ризикує втратити темп у переговорах щодо вступу до Європейського Союзу.

Про це повідомляє Politico.

Під час зустрічі на Кіпрі ЄС мав передати українській стороні деталі наступних кроків, які необхідно виконати для просування на шляху до членства в блоці. Зустріч мала відбутися вже першого тижня березня. Однак після того, як іранський дрон атакував британську авіабазу на Кіпрі, захід було відкладено.

Реклама

Зустріч планували присвятити передаванню Києву решти переговорних матеріалів щодо вступу. Тепер її перенесуть на іншу дату.

«Важливо не втратити імпульс. Ми не хочемо, щоб ситуація на Близькому Сході вплинула на це», — заявив Politico європейський дипломат, обізнаний із планами Брюсселя.

Зустріч щодо вступу України до ЄС відклали: що передувало

Затримка стала ще одним розчаруванням для Києва, зазначають джерела.

Наприкінці 2025 року ЄС не зміг завершити процедуру виділення Україні кредиту на 90 млрд євро, а також не дійшов згоди щодо використання заморожених російських активів для фінансування відновлення.

Реклама

На тлі війни США проти Ірану європейські посадовці також побоюються, що увага Вашингтона зміститься з України, а питання війни з Росією відійде на другий план.

Водночас у Брюсселі запевняють, що зустріч із українською стороною буде перенесена, а всі необхідні документи для продовження переговорів щодо вступу передадуть «якнайшвидше».

Попри складну ситуацію у світі, європейські дипломати наголошують: процес розширення ЄС має зберегти динаміку, навіть якщо глобальна безпекова ситуація ускладнюється.