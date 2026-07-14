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Вступ України до ЄС: у Брюсселі відновили переговори і розповіли про реформи Києва
Європейські міністри запевняють, що Україна успішно впроваджує реформи в часи війни, однак на це потрібен час.
У вівторок, 14 липня, у Брюсселі відкрили шостий кластер — зовнішні відносини — у переговорах щодо вступу України до ЄС.
Про це сказав міністр зі справ ЄС Ірландії Томас Бірн під час пресконференції після завершення конференції разом із віцепрем’єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарасом Качкою та єврокомісаркою з питань розширення Мартою Кос, повідомляє кореспондент Укрінформу у Брюсселі.
За його словами, Україна успішно впроваджує реформи в часи війни. Європейський міністр підкреслив відданість України щодо євроінтеграції.
«Україна — важлива частина європейської родини, і ми очікуємо на те, щоб привітати її серед нас», — заявив Бірн.
Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос додала, що на певні реформи Україні треба час, але їхнє виконання — це обов’язкова умова для початку закриття переговорних кластерів.
Вступ України до ЄС — останні новини
Нагадаємо, наприкінці червня переговори про вступ України до ЄС загальмували. На засіданні робочої групи з питань розширення ЄС 26 червня учасникам не вдалося затвердити результати скринінгу українського законодавства. Дипломат ЄС зауважив, що Угорщина й надалі ускладнює процес євроінтеграції України.
Україна та Молдова просуватимуться до ЄС окремо, орієнтуючись винятково на власні темпи впровадження реформ. Таку заяву зробила очільниця Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн.