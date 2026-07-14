Вступ України до ЄС: у Брюсселі відновили переговори і розповіли про реформи Києва

Вступ України до ЄС / © Associated Press

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У вівторок, 14 липня, у Брюсселі відкрили шостий кластер — зовнішні відносини — у переговорах щодо вступу України до ЄС.

Про це сказав міністр зі справ ЄС Ірландії Томас Бірн під час пресконференції після завершення конференції разом із віцепрем’єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарасом Качкою та єврокомісаркою з питань розширення Мартою Кос, повідомляє кореспондент Укрінформу у Брюсселі.

За його словами, Україна успішно впроваджує реформи в часи війни. Європейський міністр підкреслив відданість України щодо євроінтеграції.

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«Україна — важлива частина європейської родини, і ми очікуємо на те, щоб привітати її серед нас», — заявив Бірн.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос додала, що на певні реформи Україні треба час, але їхнє виконання — це обов’язкова умова для початку закриття переговорних кластерів.

Вступ України до ЄС — останні новини

Нагадаємо, наприкінці червня переговори про вступ України до ЄС загальмували. На засіданні робочої групи з питань розширення ЄС 26 червня учасникам не вдалося затвердити результати скринінгу українського законодавства. Дипломат ЄС зауважив, що Угорщина й надалі ускладнює процес євроінтеграції України.

Україна та Молдова просуватимуться до ЄС окремо, орієнтуючись винятково на власні темпи впровадження реформ. Таку заяву зробила очільниця Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн.

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