Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіРецептиАстрологіяВідеоЗдоров’яСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

Вся територія Лівану залишилася без електрики: що сталося

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Вся територія Лівану залишилася без електрики: що сталося

pixabay.com

Знеструмлений навіть Міжнародний аеропорт Бейрута.

Ліван у суботу, 8 січня, залишився без електроенергії

Про це повідомляє телеканал Al Jadeed.

Зазначається, що з ладу вийшла вся електромережа країни. "Компанія Electricite du Liban відключила електрику на всій території Лівану", - йдеться у повідомленні. 

Масове знеструмлення сталося через конфлікт навколо електростанції в селі Арамун під Бейрутом. Місцеві мешканці намагалися прорватися на її територію, протестуючи через постійні відключення світла.

До слова, тимчасово знеструмлений навіть Міжнародний аеропорт Бейрута.

Нагадаємо, Португалія  стала четвертою країною в Європейському Союзі, яка закрила свою останню вугільну електростанцію. Таким чином, вона припинила використання забруднювальних матеріалів для виробництва електроенергії.

Читайте також: 

Наступна публікація