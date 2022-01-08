Вся територія Лівану залишилася без електрики: що сталося

Знеструмлений навіть Міжнародний аеропорт Бейрута.
Ліван у суботу, 8 січня, залишився без електроенергії.
Про це повідомляє телеканал Al Jadeed.
Зазначається, що з ладу вийшла вся електромережа країни. "Компанія Electricite du Liban відключила електрику на всій території Лівану", - йдеться у повідомленні.
Масове знеструмлення сталося через конфлікт навколо електростанції в селі Арамун під Бейрутом. Місцеві мешканці намагалися прорватися на її територію, протестуючи через постійні відключення світла.
До слова, тимчасово знеструмлений навіть Міжнародний аеропорт Бейрута.
Нагадаємо, Португалія стала четвертою країною в Європейському Союзі, яка закрила свою останню вугільну електростанцію. Таким чином, вона припинила використання забруднювальних матеріалів для виробництва електроенергії.
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