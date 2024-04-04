"Всю нашу техніку роз***ли, мертві всюди лежать": росіяни показали, що відбувається після ударів ЗСУ

Ворог ніяк не второпає, що "похід" на територію України завжди завершується доволі сумно.
Так, росіяни показали знищену техніку й загиблих товаришів на фронті, а точніше те, що від них залишилося після ударів ЗСУ. Окупант із Чебоксар (Чувашія) вирішив показати "одноплемінникам" вдома, як їх відправляють на забій.
Про це пише журналіст Юрій Бутусов.
"От так наші померли. Тут всю нашу техніку роз***ли, мертві всюди лежать. Страшно, хлопців, дуже страшно. Ось що від нього залишилося – он стегно, ось ще, спалили, страшно", – поділився враженнями від побаченого окупант.
Раніше українські бійці показали масову ліквідацію російських піхотинців. Завдання виконали оператори 12-ї бригади Нацгвардії "Азов" поблизу села Терни Харківської області.
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