"Всю нашу техніку роз***ли, мертві всюди лежать": росіяни показали, що відбувається після ударів ЗСУ

Ворог ніяк не второпає, що "похід" на територію України завжди завершується доволі сумно.

Так, росіяни показали знищену техніку й загиблих товаришів на фронті, а точніше те, що від них залишилося після ударів ЗСУ. Окупант із Чебоксар (Чувашія) вирішив показати "одноплемінникам" вдома, як їх відправляють на забій.

Про це пише журналіст Юрій Бутусов.

Росіяни показали, в якому стані їхні техніка й побратими після ударів ЗСУ

"От так наші померли. Тут всю нашу техніку роз***ли, мертві всюди лежать. Страшно, хлопців, дуже страшно. Ось що від нього залишилося – он стегно, ось ще, спалили, страшно", – поділився враженнями від побаченого окупант.

Раніше українські бійці показали масову ліквідацію російських піхотинців. Завдання виконали оператори 12-ї бригади Нацгвардії "Азов" поблизу села Терни Харківської області.

Читайте також: