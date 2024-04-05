Всю ніч була під землею: новонароджена дивом вижила після того, як мама поховала її живцем (фото)

Немовля, яке було поховане живцем майже одразу після народження, було врятоване після декількох годин, проведених під землею.

Про це пише Metro.

23-річна жінка з Уганди закопала свою дитину в саду посеред ночі – і її знайшли лише об 11 ранку наступного дня.

Мама народила дитину без будь-якої медичної допомоги, і крихітну дівчинку знайшли після того, як інші члени сім'ї знайшли сліди крові в саду неподалік від їхнього будинку.

Лікарі швидкої допомоги побігли до саду, щоб врятувати немовля, яке все ще було зв'язане з плацентою.

Дитину витягли з землі вкриту порізами та синцями через те, що вона була похована під землею протягом ночі. Дівчинка була холодною на дотик, а її шкіра стала "синьою".

Дитина вижила після того, як мама закопала її у землю / Фото: Dove Medical Press Limited

Медики негайно очистили дитину від землі і відокремили її від плаценти, перерізавши залишки пуповини, як за декілька хвилин почули слабкий крик і поквапилися доправити її до лікарні.

Там її рани були додатково очищено і простерилізовано, і її помістили до інкубатора.

Тести показали, що дивом вона не зазнала жодних пошкоджень серця, шлунка чи інших органів, і її виписали з лікарні лише за шість днів.

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У звіті про цей випадок, опублікованому в журналі International Medical Case Reports Journal, сказано: "Цей випадок не лише не відповідає усталеним очікуванням, але й висвітлює складнощі перинатальної фізіологічної адаптації. Він висвітлює щасливий і винятковий результат у важких обставинах, представляючи собою захопливу загадку в науковій сфері. Цей звіт проливає світло на критичну важливість раннього втручання та своєчасних рятувальних заходів у випадках неонатициду, підкреслюючи важливість підвищення обізнаності та впровадження оперативних заходів для захисту новонароджених у вразливих ситуаціях, а також робить колективний внесок у наше розуміння того, як поводитися в подібних сумних випадках".

Зараз новонароджену виховує бабуся. Перевірка розвитку дитини за шість місяців показала, що у неї "нормальний ріст, позитивний харчовий статус, досягнення вікових етапів розвитку", а також видимі шрами від пошкоджень шкіри".

Дівчинку, якій зараз пів року, виховує її бабуся / Фото: Dove Medical Press Limited

Її матір було взято під варту місцевою владою за спробу дітовбивства і, як повідомляється, було поміщено до виправного центру, а потім переведено до психіатричної лікарні.

Мама, яка вже має одну дитину внаслідок незапланованої вагітності, під час останньої вагітності не відвідувала жодної жіночої консультації.

Нагадаємо, лижник вижив після того, як був похованим під лавиною протягом 23 годин. Лікарі вважають це дивом.

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