“Всюди чують Україну”: Зеленський звернувся до представників франкомовних країн світу

Учасники саміту Міжнародної організації Франкофонії вислухали пропозиції миру та стабільності в світі від українського лідера.

У неділю, 20 листопада, президент України Володимир Зеленський звернувся до учасників саміту міжнародної організації співробітництва франкомовних країн світу (Франкофонії).

Про це він повідомив у своєму традиційному вечірньому зверненні.

Зеленський наголосив, що Міжнародна організація Франкофонії об’єднує понад 50 країн-учасниць та ще понад два десятки країн-спостерігачів.

“Африка, Азія, Америка, Європа – всюди чують Україну, всюди знають наші пропозиції про те, як повернути мир Україні і як повернути стабільність світу”, - підкреслив український президент.

За його словами, українську формулу миру сприймають у світі надзвичайно позитивно.

“Вона цілком конструктивна й реалістична – на відміну від порожньої й брехливої російської риторики про нібито їхню готовність до якихось там переговорів. Ми зробимо все, щоб світ сприйняв українську формулу миру”, - запевнив Зеленський.

Президент зауважив, що готується до кількох важливих міжнародних звернень, які відбудуться наступного тижня.

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Нагадаємо, напередодні президент Зеленський під час свого звернення до учасників Міжнародного безпекового форуму в Галіфаксі закликав світових лідерів сприяти зусиллям України щодо знищення будь-яких елементів російської агресії.

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