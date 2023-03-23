Російська пропагандистка Ольга Скабєєва поширила чергову брехливу історію, що французи більше не можуть собі дозволити користуватись засобами гігієни.

Кремлівська пропагандистка Ольга Скабєєва вчергове виступила з абсурдною заявою, розказавши, що нібито жителям Франції не вистачає грошей на особисту гігієну і тому від них погано пахне.

Про це Скабєєва заявила під час своєї передачі на одному з кремлівських пропагандистських телеканалів, повідомляє телеграм-канал "Правда Геращенко".

Вона заявила, що тепер "специфічне омбре можна відчути не лише на вулиці, але й у закладах, де збираються немиті та не чесані французи-русофоби".

"Хто про що, а вошивий про лазню: Скабєєва заявила, що французи перестали митися і чистити зуби, а щоб публіка точно повірила, підкреслила, що "це не російська пропаганда". Наступного разу клястиметься на мізинчиках або серцем матері, щоб повірили в чергову маячню", - йдеться у дописі до відео.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російська пропагандистка Ольга Скабєєва поширила брехливу історію про те, що у Великій Британії готуються подавати білок у ресторанах через нібито голод у країні.

Крім того, ми раніше інформували, що головна пропагандистка Кремля Ольга Скабєєва придумала чергову маячню щодо української армії. Вона заявила, що Україна готує "цілу армію відбірних укрів із підвищеним рівнем русофобії".

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