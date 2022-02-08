"Втеча в страху перед конфіскацією": розкішна яхта Путіна за 87 млн євро поспіхом залишила порт Німеччини

Раніше в МЗС Британії заявили, що "тим, хто в Кремлі та навколо нього, не буде де сховатися".

Розкішна яхта "Graceful" російського президента Володимира Путіна поспішно залишила порт Гамбурга, в якому перебувала протягом кількох останніх місяців.

Про це пише видання Bild.

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"Очевидно, це була втеча в страху перед конфіскацією", — зазначає видання.

Як повідомляється, 82-метрову яхту "Graceful" побудували у 2014 році за майже 87 мільйонів євро. У Німеччині вона перебувала кілька місяців. За цей час на ній з’явилися два нові балкони.

Напередодні про місцеперебування яхти Путіна написала кільська щоденна газета Kieler Nachrichten. Вже за 13 годин після публікації "Graceful" вирушила Кільським каналом до Росії.

Як зазначає Bild, нещодавно міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила про суворі санкції у разі нападу Росії на Україну. Очільниця британського МЗС наголосила, що "тим, хто в Кремлі та навколо нього, не буде де сховатися". Вочевидь, через такі заяви Росія переймається, що майно Путіна можуть конфіскувати.

Як повідомляється, яхту Путіна пришвартували у порту Гамбурга ще у вересні 2021 року. Перед цим вона нібито була розміщена в Чорному морі де Путін приймав на борту самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Нагадаємо, раніше Російський президент Володимир Путін висловився про позицію Києва щодо Мінських угод. "Подобається — не подобається, терпи, моя красуне. Треба виконувати, інакше не вийде", — заявив Путін.

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