Втеча з корабля, що тоне: чому олігархи Путіна ховають статки у крипті та закордонній нерухомості

Президент Росії Володимир Путін / © Associated Press

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Російські багатії масово переписують активи на закордонну нерухомість та криптовалюту, втрачаючи будь-яку віру у фінансове майбутнє РФ. Фондовий ринок країни-агресорки демонструє безпрецедентний за всю історію спостережень обвал, падаючи вже 19-й тиждень поспіль.

Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України.

Бізнес позбувається токсичних російських активів

Найзаможніші росіяни терміново переглядають структуру своїх інвестиційних портфелів, дедалі частіше віддаючи перевагу криптовалютам, закордонній нерухомості та приватним інвестиційним фондам. Причиною цього, зокрема, є стрімке падіння російського фондового ринку, яке триває вже 19-й тиждень поспіль.

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«Бажання позбутися російських цінних паперів і вивести активи з країни красномовно говорить лише про одне: люди втрачають віру в майбутнє фінансового проєкту під назвою «росія», — зазначили у розвідці.

На середину липня акції найбільших російських компаній суттєво втратили у вартості. Папери «Газпрому» та «ВТБ» подешевшали більш ніж на 21%, «Норнікеля» — на 24%, «Аерофлоту» — на 27%, а «МТС» — на 28%. Водночас найбільша золотодобувна компанія Росії «Полюс» лише за два тижні втратила 53% своєї вартості.

Російський фондовий ринок просідає

За оцінками аналітиків, від початку квітня цього року російський фондовий ринок просів приблизно на 30% і повернувся до показників 2016 року. За весь час ведення статистики — від 1997 року — подібного падіння ще не фіксували.

У СЗР звернули увагу, що масштаби обвалу демонструють, наскільки токсичними стали російські цінні папери. Для порівняння: якби інвестор на початку 2006 року вклав 1000 дол. в акції Apple, сьогодні його прибуток перевищував би 130 тис. дол. Та сама сума, інвестована в акції «Газпрому», навпаки, обернулася би втратою понад 600 дол.

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Не дивно, що російське Міністерство фінансів протягом останнього місяця вже тричі призупиняло розміщення облігацій федеральної позики. Умови, які пропонували інвестори, виявилися настільки невигідними для емітента, що він фактично залишав торги без залучення коштів.

До слова, російська економіка переживає найглибшу кризу від 1990-х років, а олігархи масово виводять капітал за кордон. Однак, за словами колишнього посла США в РФ Майкла Макфола, економічні проблеми та паніка в суспільстві не змусять президента Володимира Путіна зупинити війну, оскільки в умовах жорсткої диктатури рішення ухвалює лише він. Путін переконаний, що час грає на його користь, і надалі намагатиметься виснажити Україну масованими ударами по інфраструктурі.

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