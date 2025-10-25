Втекла від війни й загинула в США: українку Ірину Заруцьку "увічнили" у назві метелика

На честь Ірини Заруцької назвали метеликів Ірина Заруцька та метелики Iryna’s Azure

У Сполучених Штатах Америки новий вид метеликів назвали на честь Ірини Заруцької, 23-річної української біженки, яку жорстоко вбили під час поїздки в легкорейковому потязі міста Шарлотт у Північній Кароліні. Науковець, який обрав цю назву, зазначив, що така «позачасова» шана увіковічить ім’я дівчини і забезпечить, що її «ніколи не забудуть».

«Увічнена як метелик»

Новий вид метелика отримав назву Iryna’s Azure («Лазур Ірини»). Цей метелик має світло-блакитні крила, а іноді — «виразний фіолетово-синій відтінок» на верхній стороні. Вперше його помітили в Південній Кароліні ще 1985 року, але офіційної назви він не мав.

Вчений, який присвоїв назву, Гаррі Павулаан, президент та директор Міжнародної лепідоптерологічної служби. Він розповів, що вже мав визначену назву для комахи, але коли побачив в інтернеті відеозаписи загибелі Ірини, вирішив пришвидшити публікацію наукової роботи та назвати метелика на її честь.

«Це переживе більшість інших пам’ятних знаків, тому що це живий організм. Її ім’я буде увічнено як метелик», — сказав Павулаан.

Науковець зазначив, що був «доведений до сліз» трагічною історією дівчини, яка втекла з України від війни, але загинула в Америці. Він зв’язався з родиною Заруцької, яка схвально сприйняла цей вчинок, а мати Ірини надіслала вченому лист, назвавши його ідею «благородною» та «щирою».

Трагедія та «Закон Ірини»

Ірина Заруцька приїхала до США у 2022 році, рятуючись від повномасштабного вторгнення. Вона жила з родичами, навчалася в коледжі та мріяла стати ветеринарною помічницею.

Трагедія сталася 22 серпня. Дівчина поверталася з роботи в місцевій піцерії та надіслала повідомлення своєму хлопцю, що скоро буде вдома. Згідно з матеріалами справи, Ірина сіла в потяг і сиділа на сидінні біля проходу перед підозрюваним, 34-річним Декарлосом Боуном. Підозрюваний витягнув ніж, розгорнув його, після чого напав на жертву. Її смерть на місці події викликала широкий резонанс у США.

У відповідь на вбивство, яке викликало національне обурення, законодавчі збори Північної Кароліни ухвалили законопроєкт, названий на честь загиблої українки — Закон Ірини (Iryna’s Law). Цей закон вносить реформи до системи кримінального правосуддя штату, зокрема:

Пропонує скасувати беззаставне звільнення для осіб, звинувачених у насильницьких злочинах.

Додає «обтяжувальний фактор» вироку для тих, хто скоїв злочини, коли жертва користувалася громадським транспортом.

Губернатор Північної Кароліни Джош Стейн підписав цей закон 3 жовтня.

Нагадаємо, вбивство 23-річної біженки з України Ірини Заруцької рецидивістом Декарлосом Брауном викликало політичний скандал у США. Республіканці звинуватили демократів у м’якості щодо злочинності, тоді як новий закон, названий «Законом Ірини» і вже підписаний, покликаний прибрати небезпечних злочинців з вулиць.