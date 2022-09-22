Втекти не вдасться: Казахстан не надаватиме прихисток росіянам, які рятуються від мобілізації

У Казахстані заявили, що не видаватимуть посвідки на постійне проживання громадянам Росії без дозволу Москви, оскільки велика кількість росіян прагне виїхати з країни на тлі оголошеної мобілізації.

Влада Казахстану без дозволу Росії не видаватиме дозволів на постійне місце проживання російським громадянам, які хочуть виїхати з РФ після оголошення Путіним часткової мобілізації.

Про це пише RFE/RL з посиланням на спікера парламенту Казахстану Маулена Ашимбаєва.

За його словами, правоохоронні та міграційні органи Казахстану працюють відповідно до закону, розглядаючи заявки іноземних громадян, у тому числі росіян, на отримання постійного місця проживання в країні.

"Наші офіційні установи не видаватимуть посвідки на проживання особам, які не нададуть документів, що підтверджують, що країна їхнього громадянства не заперечує проти їх переїзду до Казахстану", - сказав Ашимбаєв.

Він також додав, що державні органи країни знають про ситуацію щодо різкого збільшення кількості громадян росії, які хочуть виїхати до Казахстану.

Нагадаємо, що Казахстан, Узбекистан та Киргизстан, які входять чи входили (Узбекистан до 2012 року) до Організації Договору про колективну безпеку, після оголошення в РФ часткової мобілізації заборонили своїм громадянам воювати в Україні.

Як повідомлялося, 21 вересня, під час ранкового звернення до народу, президент РФ Володимир Путін оголосив про так звану часткову мобілізацію по всій країні. Під мобілізацію, згідно з заявою російського диктатора, потраплять військові в запасі, які мають військові спеціальності та бойовий досвід.

Своєю чергою у Латвії заявили, що не видаватимуть жодних віз росіянам, які ухиляються від мобілізації в РФ.

Нагадаємо, експерт розповів, на які напрямки Путін може кинути 300 тисяч мобілізованих.