Росіяни, які втекли за кордон, намагаються вижити і заробити гроші. Для цього вигадують стартапи, які іноді дійсно шокують.

Про це повідомляє пропагандистське видання "Московський комсомолець".

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Чимало росіян втекли до країн Азії. Багато з них оселилися в Казахстані, Грузії, Киргистані, тощо. але зіткнулися з проблемами. Наприклад, у Киргистані у них виникли труднощі з працевлаштуванням і житлом.

"Хто розраховує знайти у нас у Киргизстані роботу, можете про це забути. Роботи немає, але відкрити свій бізнес - легко", - розповіла киргизька блогерка, описуючи у своєму блозі, що з 21 вересня до її країни приїхало так багато росіян, що всі готелі, орендовані квартири та хостели переповнені, а ті , кому не пощастило знайти ночівлю, ходять по дворах і просять переночувати чи пожити за плату.

Тожу зв'язку з цим кмітливі росіяни почали вигадувати свій бізнес. Так, у курортній зоні Іссик-Куля вже з'явилася академія схуднення, заснована на мантрах та дієті. А в сусідньому Казахстані – школа виживання під час ядерного вибуху.

Справжній сказ російських стартапів спостерігають жителі Гоа. Тут практикують шамани, астрологи та нумерологи, а також відкриваються їхні школи. Є всілякі академії та ретрити на всі теми – від самопізнання та йоги до храмових танців та мантропенія. У Гоа росіяни за доступними цінами навчаають беззвучному вокалу. Деякі організували навчання інтимним звукам (які слід видавати під час сексу залучення партнера і поліпшення карми).

"Ну, що робити, якщо гроші потрібні! Не сидіти ж склавши руки, і чекати голодної смерті! Якщо роботи немає, треба її вигадати - і це теж робота!", - коментує стартапи росіянка у Гоа.

Нагадаємо, що в Україні Уряд затвердив програми грантової підтримки стартапів і навчання спеціалістів у сфері ІТ в межах проєкту “єРобота”. На стартапи у сфері високих технологій держава виділила від 750 тисяч гривен до 3,5 млн гривень.

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