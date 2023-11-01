"Втома від війни": Мелоні поговорила з російським пранкером, який представився африканським політиком

Італійську прем'єрку Джорджію Мелоні ввели в оману російські пранкери, які зателефонували їй. Один із них видав себе за африканського політичного лідера.

Про це пише The Guardian.

Що розповіла Мелоні

В офісі Мелоні підтвердили, що її ввели в оману два російських пранкери – Володимир Кузнєцов та Олексій Столяров, відомі під загальним псевдонімом "Вован" і "Лексус". Один із них представився Мелоні як "африканський політик". Пранкерів, зокрема, підозрюють у зв'язках із російськими спецслужбами. Запис розмови був опублікований на канадській відеоплатформі Rumble, а потім його підхопило російське державне інформаційне агентство "Ріа Новини".

"Всі сторони дуже втомилися (йдеться про війну в Україні – ред.). Наближається момент, коли всі зрозуміють, що нам потрібний вихід", – каже прем'єр-міністрка.

Також Мелоні додає, що контрнаступ України йде "не так, як очікувалося". За її словами, тепер усі розуміють: "конфлікт може тривати багато років", якщо Захід не знайде рішення. "Українці роблять те, що мають, і ми намагаємося їм допомогти", – стверджує італійська лідерка.

Як конкретизує Мелоні, вихід повинен бути прийнятним для обох сторін, а також – він не має порушувати міжнародне право.

"Я маю деякі ідеї про те, як впоратися з цією ситуацією, але я чекаю відповідного моменту, щоб висловити їх на обговорення", – сказала Джорджа Мелоні.

Нагадаємо, міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що військова допомога Україні "не може бути необмеженою", водночас зазначивши, що Італія й надалі планує підтримувати Україну на тлі повномасштабного вторгнення Росії доки це не почне призводити до спустошення власних оборонних запасів його країни.

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