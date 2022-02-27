Втопив яхту російського олігарха за 7 мільйонів євро: українець помстився за обстріл житлового будинка у Києві

Українець працював на цьому судні

Українця, який втопив яхту російського олігарха, затримали на Майорці, у порту якої і стояла яхта, повідомляє видання «La Vanguardia».

Також читайте Зеленський повідомив про головну мету української влади

Українець своєї провини не заперечував – натомість пояснив судді, що вирішив затопити яхту олігарха Олександра Міхеєва, в якого працював багато років, коли побачив кадри потрапляння російської ракети у житловий будинок у Києві на вулиці Лобановського. Його шеф є одним з директорів компанії «Ростех», котра виготовляє зброю для держави-агресорки.

Наш співвітчизник каже, що відчув обов’язок затопити яхту, бо зброю цієї корпорації використовують для нападу на українську державу і наш народ.

Збитки від інциденту сягають семи мільйонів євро. Українцю іспанський суд пред’явив звинувачення, однак, тримати у в’язниці його не став.

Водночас, іспанські журналісти у новині зазначили, що у тому самому порту перебуває нині ще одна яхта. 77-метровий корабель належить російському магнату Віктору Вексельбергу, якого вважають другом Путіна.