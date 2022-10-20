Вторгнення Китаю до Тайваню можливе вже найближчими місяцями - адмірал ВМС США

Начальник військово-морських операцій США, адмірал Майкл Гілдей заявив, що Збройні сили США повинні готові відповісти на можливе вторгнення Китаю на Тайвань вже цього року.

Про це він повідомив у коментарі France24.

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"Сі перебуває на порозі отримання третього п’ятирічного терміну на чолі найбільш густонаселеної країни світу, виступаючи в неділю на з’їзді Комуністичної партії з знаковою промовою, де він повторив свою обітницю одного дня "возз’єднати" або силою захопити Тайвань", - пише інформаційне агентство.

"І те, що ми бачили за останні 20 років, це те, що вони виконали кожну обіцянку раніше, ніж вони сказали, що збираються її виконати. Тож коли ми говоримо про 2027 року, на мій погляд, це може бути 2022 або потенційно 2023. Я не можу цього виключити. Я зовсім не хочу бути панікером, кажучи це. Просто ми не можемо цього побажати", - сказав Гілдей, аналітик Atlantic Council.

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Ескалація між Китаєм та Тайванем

2022 року напруга між Китаєм та Тайванем знову загострилася. Приводос став візит спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі. Китай критично відреагував на плани американських конгресменів і лідерки Конгресу відвідати Тайвань. 28 липня між очільниками Китаю та США відбулась більш як двогодинна розмова. Китайський лідер Сі Цзіньпін висловився так: "Ті, хто грає з вогнем, загинуть від нього. Є надія, що США чітко це зрозуміють".

Згодом Морське командування КНР повідомило, що розпочинає військові навчання в Південнокитайському морі. У заяві, як пише видання китайське Сhinadaily, йдеться: військові сили перебувають у стані підвищеної бойової готовності та "вступатимуть у бій з ворогом за наказом". Тайванські військові у відповідь розгорнули зенітні ракетні комплекси. Хоча переважно влада Тайваню не коментувала візит чиновниці з США.

Джо Байден наголошує, щ США захищатуть острів Тайвань у разі китайського вторгнення. У Тайвані попередили, що Китай вивчає досвід війни в Україні, розпочатої Росією, для розробки власної стратегії "гібридної війни" проти Тайваню.

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