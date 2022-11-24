Вторгнення РФ до України було неминучим: як працює російська пропаганда та чому їй вже вірять не всі

За 9 місяців російська "військова операція" в Україні, задумана як блискавична війна, перетворилася на повномасштабний конфлікт. Зрозумілих та чітких перспектив закінчення війни наразі немає ані у військовій, ані у політичній сфері, ані у соціальній.

Про те, як росіяни намагаються усвідомити нещодавні події війни, пише The Irish Times.

Видання починає публікацію з огляду пропагандистської виставки біля московського Кремля, яка мала б пояснити причини та цілі "спеціальної військової операції". Вона повна брехні ― так, експозиція починається з панорамного зображення знищеного росіянами Маріуполя, у поясненні до якого вказано, що це "українці взяли в облогу 650-тисячне місто", а "українські снайпери стріляли навіть у дітей".

Виставка розповідає, як в Україні наростала "проблема фашизму" та логічно підводить глядачів до того, що вторгнення Росії до Україну було неминучим. На цю виставку наразі організовано водять школярів. Утім, серед широких верств росіян немає розуміння, що ця війна зараз необхідна і що Росія йде у правильному напрямку.

Видання цитує результати недавнього опитування переслідуваної в Росії соціологічної служби "Левада-центр", згідно з яким у 88% росіян кампанія РФ в Україні викликає значну чи дуже значну тривогу.

Катерина, вчителька, яка привела на пропагандистську виставку групу шестикласників, теж не розуміє, що російська влада робить наразі в Україні.

"Намагались захопити Київ ― і пішли звідти. Скільки наших людей там загинуло? Зараз ось відійшли від Херсона. Скільки людей через нього загинуло? ― ділиться вона міркуваннями з кореспондентом. ― У мене є родичі-чоловіки з військовим досвідом, вони краще розуміють, що таке війна. Та зараз і вони нічого не можуть сказати".

Утім, втрата Херсону, який за шість тижнів до цього Путін проголосив "російським", не значить для росіян багато, впевнений опальний російський журналіст Олексій Венедіктов, чию радіостанцію "Эхо Москвы" влада закрила на початку березня.

Менше ніж 10% росіян, згідно з опитуванням "Левади-центру", назвали приєднання чотирьох нових областей до складу РФ вагомою подією ― при тому, що опитування відбувалось у час, коли з телеекранів про це говорили ледь не постійно.

Наразі же ситуація зі "спеціальною військовою операцією" зайшла у глухий кут і обходиться росіянам занадто дорого, зазначає видання.

Нагадаємо, результати закритих досліджень підтверджуються відкритими соцопитуваннями, які проводилися в Москві на початку листопада незалежною соціологічною компанією Russian Field. Там йдеться про ставлення мешканців столиці до "спецоперації" та мобілізації в Росії.

Згідно з цими даними, лише 19% респондентів вважають, що їхнє життя скоро покращає; 29% опитаних упевнені, що все зміниться на гірше; ще 36% вважає, що все залишиться, як було. 57% респондентів сказали, що втомилися від воєнних новин.

Під час закритих фокус-груп громадяни РФ також відповідали на питання про головні "больові точки", пов'язані з війною в Україні. Серед іншого, росіяни називають мобілізацію, економічні наслідки санкцій і блокування Instagram.

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