Вторгнення РФ: Науседа заявив про невизначеність планів Кремля і закликав придивитися до Білорусі

Вторгнення РФ: Науседа заявив про невизначеність планів Кремля і закликав придивитися до Білорусі

Білорусь може може стати полігоном для "розміщення ракетно-ядерної зброї".

У Кремлі поки що не ухвалили рішення, вторгатися до Україну чи ні.

Таку думку висловив президент Литви Гітанас Науседа, пише Bloomberg.

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"Думаю, Росія хоче залишити за собою свободу вибору між обома варіантами, зберегти якусь неясність щодо своїх планів", - пояснив Науседа.

За його словами, Росія накопичує війська біля кордонів, аби забезпечити собі "кращі, сильніші позиції на переговорах". Науседа наголосив, що вірить у мирне вирішення ситуації. Крім того, радить зберігати спокій, адже навколо ситуації багато чуток.

Президент Литви закликав звернути увагу на Білорусь. Мовляв, сусідня до України країна може може стати полігоном для "розміщення ракетно-ядерної зброї". Адже наразі в республіці вже є 45 тис. російських військових.

Науседа не виключив, що під час переговорів з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом і віцепрезиденткою США Камалою Харріс обговорить розміщення в країні додаткових військ Альянсу задля безпеки.

Нагадаємо, Служба зовнішньої розвідки Естонії назвала нові терміни ймовірного вторгнення Росії до України. За їхніми даними, російські збройні сили готові розпочати повномасштабну військову операцію проти України від другої половини лютого.

Своєю чергою, президент США Джо Байден вважає що Росія може напасти на Україну в найближчі кілька днів, незважаючи на заяву Кремля про відведення військ. У США є всі підстави вважати, що Росія "бере участь в операції під фальшивим прапором", тобто намагається вчинити ескалацію і звинуватити у ній Київ, щоб виправдати вторгнення.

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