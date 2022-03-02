Вторгнення Росії в Україну: морги в Білорусі забиті тілами чеченців

Працівникам доручили зберігати їх тривалий час.

У місті Мозирі на Гомельщині Білорусі морги забиті трупами етнічних чеченців, які намагалися воювати в Україні.

Про це в ефірі телеканалу “Україна 24” повідомила прессекретар білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської Ганна Красуліна.

“Ми знаємо, що у Мозирі забиті всі морги. До того ж, там перебувають етнічні чеченці. Ми також знаємо, що їм доручено довго зберігати ці трупи. Це означає, що вони бояться відправляти до Чечні вантаж 200. Білоруські морги на півдні заповнюються трупами солдатів. Хай вони це знають. Ми не дамо приховати російській пропаганді цю інформацію. Вони агресори і мають повернутися до себе додому”, — розповіла Ганна Красуліна.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.

Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;

гелікоптерів – 29 од;

танків ‒ 198;

ББМ ‒ 846;

артилерійських систем – 77;

засоби ППО - 7;

РСЗВ - 24;

цистерн з ПММ - 60;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;

катери – 2 одиниці;

автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: