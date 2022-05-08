"Вторгнення Росії в Україну нагадує, чому ми святкуємо День Європи": Урсула фон дер Ляєн записала відеозвернення до 9 травня

День, коли народилася мирна, процвітаюча Європа.
Повномасштабне вторгнення Росії в Україну стало нагадуванням, чому люди завтра, 9 травня, святкують День Європи.
Про це у своєму зверненні сказала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн переддень 9 травня.
"День, коли народилася мирна, процвітаюча Європа. Через 72 роки Європа об’єдналася із нашими українськими друзями, які прагнуть до вільного європейського майбутнього", – сказала Урсула фон дер Ляєн.
The Russian invasion of Ukraine reminds us why we are celebrating Europe Day tomorrow.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 8, 2022
The day when a peaceful, prosperous Europe was born.
72 years later, Europe is united in solidarity with our Ukrainian friends, who aspire to a future of freedom.
A European future. pic.twitter.com/xHAhD94rCr
За її словами, єдність, рішення та солідарність – ось ключі до подолання "виклику", який війна в Україні представляє для Європейського Союзу.
"Я переконана і маю оптимістичний настрій, щодо того, що наш Союз також може подолати виклик, поставлений війною в Україні", – підкреслила президентка Єврокомісії у своєму відеозверненні з нагоди 9 травня у Євросоюзі.
Нагадаємо, 4 травня президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн представила шостий пакет санкцій проти Росії за агресію проти України. Серед обмежень – нафтове ембарго, відключення від SWIFT ще кількох банків РФ, заборона державних інформаційних мовників.
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