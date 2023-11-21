Вторгнення Росії в Україну стало для Путіна великою стратегічною поразкою - Столтенберг

Однією з причин, чому президент Путін розпочав війну проти України, було його небажання, щоб Україна стала членом НАТО, зазначив Єнс Столтенберг.

Розпочавши військову агресію проти України, президент РФ Володимир Путін отримав результати, прямо протилежні до тих, які очікував: більшу військову присутність НАТО на сході Альянсу та двох нових членів – Фінляндію і Швецію, що стало для нього великою стратегічною поразкою.

Про це у Скоп’є на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Північної Македонії Димитаром Ковачевським заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає "Укрінформ".

"Однією з причин, чому президент Путін розпочав війну проти України, було його небажання, щоб Україна стала членом НАТО. Він хотів навіть більше – щоб Альянс дав гарантії не розширюватися далі та вивів всі свої сили зі східної частини НАТО. Путін отримав прямо протилежне: більше присутності НАТО у східній частині Альянсу і двох нових членів – Фінляндію та Швецію (після завершення ратифікації протоколу про входження – ред.). Тож це велика стратегічна поразка для президента Путіна. Це ще раз демонструє, що це була його велика помилка – вдертися до України", – заявив керівник Альянсу.

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Столтенберг зауважив, що союзники по НАТО послідовно надсилають змістовне послання для Росії про те, що ця країна має утримуватися від агресивних дій проти сусідів та безумовно зупинити військову агресію проти України. За словами генерального секретаря НАТО, Росія має поважати міжнародне право та право кожної держави обирати власний шлях розвитку і безпеки.

"Ми вітаємо підтримку, яку Північна Македонія та інші союзники по НАТО продовжують надавати Україні. Ми маємо нові оголошення сьогодні від Німеччини та від Сполучених Штатів про надання більшої військової допомоги для України. Тож ми будемо продовжувати підтримувати Україну у її праві на самооборону проти російської агресії", – додав він.

Столтенберг підкреслив, що наразі НАТО не бачить негайної загрози з боку Росії для будь-якого союзника по НАТО або для його регіонів, але зберігає пильність та продовжує уважний моніторинг всіх дій Кремля. Зокрема, НАТО збільшило свою військову присутність в регіоні Західних Балкан, розгорнуло свій штаб у Сараєво та Офіс зв’язку у Белграді та готове швидко посилити свої сили для захисту й оборони будь-якого союзника по Альянсу, якщо буде необхідно.

Зазначимо, генеральний секретар НАТО Столтенберг цього тижня здійснює робочий візит до країн Західних Балкан. Завтра у Скоп’є відбудеться його зустріч з лідерами балканських країн, які є членами Альянсу.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що розраховує на прогрес Збройних сил України у боротьбі з російськими військами, але попередив, що прогрес буде важким. Столтенберг наголосив, що тільки військова підтримка може гарантувати, що Україна залишиться суверенною і демократичною державою.

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