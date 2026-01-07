Вторгнення США до Гренландії: Рубіо відповів, чи це можливо

Державний секретар США Марко Рубіо / © Associated Press

Державний секретар США Марко Рубіо підтвердив, що адміністрація президента Дональда Трампа зберігає намір придбати Гренландію, та повідомив про заплановану зустріч із представниками Данії.

Про це передає Clash Report.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо того, чому адміністрація досі не обговорила ситуацію з данською стороною, Рубіо зазначив, що переговори відбудуться найближчим часом.

«Я зустрінуся з ними наступного тижня. Ми проведемо ці розмови з ними тоді, але сьогодні мені більше нічого додати до цього», — заявив посадовець.

На запитання про те, чи розглядають США можливість військового втручання, Рубіо відповів:

«Я тут не для того, щоб говорити про Данію чи військове втручання. Я зустрінуся з ними наступного тижня».

Окрему увагу держсекретар приділив планам США щодо купівлі острова, наголосивши, що це є послідовною позицією Дональда Трампа.

«Це завжди було наміром президента від самого початку. Він сказав про це дуже рано. Тобто в цьому немає нічого нового. Він говорив про це у свій перший термін. І він не перший президент США, який вивчав або розглядав можливість того, як ми могли б придбати Гренландію. Там є інтерес», — підкреслив Рубіо.

За словами держсекретаря, ідея придбання території має історичне підґрунтя, і він уже нагадав про це американським законодавцям.

«Я просто нагадав їм про той факт, що не тільки Трумен хотів це зробити, а й президент Трамп говорив про це з часів свого першого терміну», — резюмував він.

