Протести в Ірані

США терміново виводять персонал з ключових баз на Близькому Сході після погроз Тегерана завдати ударів у відповідь. За даними європейських та ізраїльських джерел, президент Дональд Трамп уже ухвалив рішення про втручання на тлі найкривавіших протестів в історії Ісламської Республіки.

Про це пише Reuters.

Сполучені Штати розпочали виведення частини персоналу зі своїх військових баз на Близькому Сході. Як повідомив офіційний представник США в середу, 14 січня, цей крок було зроблено після того, як високопосадовець Ірану заявив, що Тегеран попередив сусідні країни про готовність атакувати американські об’єкти у разі удару Вашингтона.

«Рішення ухвалено»: зворотний відлік для Тегерана

На тлі спроб іранського керівництва придушити наймасштабніші внутрішні заворушення в історії країни, Тегеран намагається стримати президента США Дональда Трампа, який неодноразово погрожував втрутитися на боці антиурядових протестувальників.

За словами офіційної особи США, яка побажала залишитися анонімною, персонал виводять з ключових баз у регіоні як «запобіжний захід» через надзвичайно високу напруженість. Проте дані від союзників вказують на набагато серйозніші плани:

Двоє представників ЄС заявили, що військове втручання США виглядає майже неминучим. Один із них підкреслив, що удар може бути завданий протягом наступних 24 годин.

Ізраїльський посадовець підтвердив: схоже, що Трамп уже ухвалив остаточне рішення про втручання, хоча точні масштаби та час операції ще уточнюються.

Бази у повній готовності

Катар підтвердив, що скорочення чисельності персоналу на авіабазі Аль-Удейд — найбільшому американському об’єкті в регіоні — здійснюється «у відповідь на поточну регіональну напруженість». Дипломати повідомляють, що частині персоналу наказано залишити базу.

Водночас Тегеран перейшов до прямого шантажу сусідів. Високопоставлений іранський чиновник на умовах анонімності повідомив, що Іран звернувся до союзників США в регіоні — від Саудівської Аравії та ОАЕ до Туреччини — з ультиматумом: «Тегеран заявив регіональним країнам, що бази США на їхній території будуть атаковані, якщо Вашингтон завдасть удару по Ірану».

Будь-які прямі контакти між міністром закордонних справ Ірану Аббасом Аракчі та спецпосланцем США Стівом Віткоффом наразі припинені.

Світ завмер в очікуванні

Причиною можливого вторгнення стала безпрецедентна жорстокість іранського режиму. Трамп пообіцяв «дуже рішучі дії», якщо Іран продовжить страти протестувальників, і закликав іранців захоплювати державні установи, заявивши: «Допомога вже в дорозі».

Ситуація всередині Ірану залишається критичною: за даними правозахисної групи HRANA, верифіковано смерть 2 403 протестувальників. Іранська влада визнає понад 2 000 жертв.

Затримано понад 18 000 осіб.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро назвав це «найжорстокішими репресіями в сучасній історії Ірану».

Незважаючи на колосальні втрати та пошкодження інфраструктури, західні посадовці зазначають, що апарат безпеки Ірану все ще зберігає контроль, а режим намагається продемонструвати наявність підтримки через трансляції масових похоронних процесій загиблих силовиків.

Проте загроза зовнішнього удару США залишається найвищою за останні десятиліття. Світ завмер в очікуванні наступних 24 годин, які можуть змінити карту Близького Сходу.

