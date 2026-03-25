Вторгнення з РФ: в одній з країн Балтії пролунав вибух через дрон, піднято армію та спецназ

Прапор Латвії / © Reuters

Реклама

У повітряному просторі Латвії зафіксовано черговий інцидент із іноземним безпілотником. Дрон залетів на територію країни з боку Росії, що змусило оборонні відомства привести підрозділи у стан готовності.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони Латвії, пише «Європейська правда».

За даними латвійського оборонного відомства, порушення повітряного простору було зафіксовано системами стеження. Інцидент стався у Краславському районі, що безпосередньо межує з країною-агресором.

Реклама

«Системи раннього попередження зафіксували звук, схожий на вибух, у Краславському районі», — йдеться у заяві міністерства.

На місце події виїхали підрозділи Національних збройних сил Латвії, представники Державної поліції та Державної прикордонної служби.

Які наслідки від падіння дрона РФ

Під час обстеження території фахівці виявили уламки БпЛА. Попередньо підтверджено, що дрон прибув з території Росії. На щастя, падіння безпілотника не призвело до жертв чи руйнувань.

В оборонному відомстві наголосили: «Цивільне населення не постраждало, пошкоджень цивільній інфраструктурі не завдано».

Реклама

Наразі триває детальне з’ясування всіх обставин інциденту. Незважаючи на інцидент, латвійські військові закликають громадян зберігати спокій.

У Міноборони Латвії запевнили, що станом на зараз «подальшої загрози безпеці цивільного населення та повітряного простору Латвії немає».

Нагадаємо, журналіст і політичний аналітик Віталій Портников попереджав про ризик можливого «гібридного» нападу Росії на країни Балтії та загрозу для НАТО у разі недостатньо жорсткої реакції.

За його словами, передумови для нинішніх ризиків були закладені ще після анексії Криму 2014 року, коли міжнародна спільнота обмежилася помірними санкціями. Це, на його думку, дало сигнал Кремлю про відсутність рішучої відповіді та сприяло подальшій агресії, зокрема війні на Донбасі.

Реклама

Портников також наголошував, що російська стратегія часто базується на створенні міфу про «сепаратизм», який використовується як прикриття для реальної військової присутності. Подібний сценарій, за його оцінкою, може бути застосований і в країнах Балтії, зокрема в естонській Нарві.

Він підкреслював, що ігнорування таких дій або їх неправильна інтерпретація можуть призвести до масштабнішого конфлікту та серйозних наслідків для європейської безпеки.

Також, надзвичайний і повноважний посол України у США (2015–2019 рр.) Валерій Чалий заявляв про ризик прямого нападу Росії на одну з країн НАТО.

За його словами, таке вторгнення може відбутися раніше, ніж очікується, і не обов’язково тоді, коли Росія буде повністю готова, а коли до цього не будуть готові європейські країни.

Реклама

Він також наголошував на необхідності посилення військової підтримки України, щоб запобігти подальшому розширенню війни.