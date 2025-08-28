Вторинні санкції проти РФ: ЄС хоче унеможливити обхід вже запроваджених обмежень

ЄС готує новий пакет санкцій проти Росії та її союзників

Реклама

Європейський Союз намагається посилити тиск на Росію і розглядає можливість запровадження вторинних санкцій, які б унеможливили допомогу третіх країн в обході вже запроваджених обмежень.

Про це пише агентство Bloomberg з посиланням на обізнані джерела.

За інформацією співрозмовників видання, ЄС може невдовзі запровадити 19-й пакет санкцій.

Реклама

Новий пакет санкцій ЄС

Європейський Союз розглядає можливість запровадження вторинних санкцій у спробі запобігти допомозі третіх країн Росії в обході чинних каральних заходів, запроваджених проти Москви.

ЄС працює над 19-м пакетом санкцій, який, як очікується, буде в основному зосереджений на викрадачах українських дітей. Ця тема знайшла відгук у президента США Дональда Трампа, коли він востаннє зустрічався з європейськими лідерами в Білому домі, щоб обговорити війну.

Міністри закордонних справ країн-членів ЄС зустрінуться в Копенгагені цього тижня, і, як очікується, обговорять низку варіантів.

Очікується, що міністри обговорять використання так званого «інструменту протидії обходу», який був ухвалений 2023 року, але досі не був запроваджений. Цей інструмент може забороняти експорт, постачання або передавання певних товарів до третіх країн, які, як вважається, сприяють обходу санкцій.

Реклама

Міністри також розглядають подальші санкції, спрямовані проти нафтогазового та фінансового секторів Росії, а також подальші обмеження на імпорт та експорт російських товарів. Ці дискусії відбудуться в неформальному форматі та не будуть конкретно зосереджені на новому пакеті санкцій.

Позиція ЄС та США

ЄС історично був противником запровадження вторинних санкцій, особливо з огляду на нещодавню критику з боку адміністрації Трампа щодо цієї політики. Але в міру того, як ЄС готує новий пакет санкцій проти Росії — який має бути готовий за кілька тижнів — схоже, він дійшов до межі того, що може зробити із санкціями, спрямованими безпосередньо проти Росії.

Трамп запровадив так звані вторинні тарифи, щоб покарати Індію за закупівлю російської нафти, що вважається формою мовчазної підтримки війни Росії проти України.

«Хоча європейські союзники просили Трампа запровадити додаткові заходи щодо Росії, США досі утримувалися від ухвалення ширшого законопроєкту про „кістково-роздрібнювальні“ санкції», — зазначає видання.

Реклама

Нагадаємо, аналітики вважають, що санкції проти РФ не спрацюють і не зупинять війну. Вони пояснили, як Росія обходить фінансові обмеження.