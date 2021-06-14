"Втрачає останні елементи незалежності": президент Литви заявив, що РФ намагається поглинути Білорусь

Науседа називає цей тренд небезпечним.

Російська Федерація намагається поглинути Білорусь.

Таку думку під час саміту НАТО висловив президент Литви Ґітанас Науседа, пише Reuters.

За його словами, "Білорусь втрачає останні елементи незалежності". Науседа називає цей тренд небезпечним, а тому країнам-членам НАТО необхідно скоординувати свої дії, аби стримувати Росію.

"Я сподіваюся, що президент Байден дасть чіткий сигнал про рішучість та єдність НАТО і відреагує чіткими месиджами на події, що відбуваються", - сказав литовський лідер.

Як повідомлялося раніше, Верховний представник ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель назвав Олександра Лукашенка диктатором. Зазначається, що Боррель наголосив, що слід продовжувати чинити тиск на Лукашенка, але водночас необхідно надавати підтримку населенню Білорусі.

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