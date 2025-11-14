Втрачену брошку Наполеона продали на аукціоні: ціна вражає

Брошка Наполеона / © скриншот з відео

Діамантова брошка Наполеона з овальним діамантом вагою 13,04 карата продана на аукціоні Sotheby’s у Женеві за 3,5 мільйона швейцарських франків. Брошка була знайдена серед особистих речей Наполеона після битви при Ватерлоо.

Що відомо про брошку Наполеона

Зараз вартість брошки оцінили у 3,5 мільйона швейцарських франків (відповідно до теперішнього курсу, це приблизно 4,4 мільйона доларів), повідомляє 24 Канал з посиланням на аукціонний дім Sotheby’s.

Що відомо про брошку Наполеона:

ця брошка, прикрашена овальним діамантом вагою 13,04 карата;

навколо основного каменю, встановлено ще 100 діамантів меншого розміру.

Спочатку вартість цієї брошки оцінювали у 200 000 франків (понад 250 тисяч доларів). Остаточна ціна (без комісії) склала — 2,85 мільйона франків.

Аукціонний дім стверджує, що ця брошка була знайдена серед особистих речей Наполеона у візках, які застрягли на багнистих дорогах під час його втечі з під Ватерлоо. Нагадаємо, тоді наполеонівські війська тікали від:

британського війська герцога Веллінгтона;

сил пруської армії під проводом фельдмаршала Блюхера.

Протягом декількох століть ця брошка належала німецькій династії Гогенцоллернів. Потім — стала частиною приватної колекції.

«Враховуючи нещодавнє пограбування Лувру та походження від, можливо, найвідомішої французької історичної постаті, я не здивований, що коштовність досягла цієї величної суми», — сказав керівний директор 77 Diamonds Тобіас Кормінд.

До слова, на цьому ж аукціоні було продано берил, яку Наполеон, імовірно, носив під час коронації. Вага цього каменю більш як 132 карати. Пішов з молотка берил за 838 000 франків.