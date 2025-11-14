ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
86
Час на прочитання
2 хв

Втрачену брошку Наполеона продали на аукціоні: ціна вражає

Діамантова брошка, яку Наполеон втратив під час його відступу після битви при Ватерлоо, пішла з молотка на аукціоні Sotheby’s в Женеві.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Брошка Наполеона

Брошка Наполеона / © скриншот з відео

Діамантова брошка Наполеона з овальним діамантом вагою 13,04 карата продана на аукціоні Sotheby’s у Женеві за 3,5 мільйона швейцарських франків. Брошка була знайдена серед особистих речей Наполеона після битви при Ватерлоо.

Що відомо про брошку Наполеона

Зараз вартість брошки оцінили у 3,5 мільйона швейцарських франків (відповідно до теперішнього курсу, це приблизно 4,4 мільйона доларів), повідомляє 24 Канал з посиланням на аукціонний дім Sotheby’s.

Що відомо про брошку Наполеона:

  • ця брошка, прикрашена овальним діамантом вагою 13,04 карата;

  • навколо основного каменю, встановлено ще 100 діамантів меншого розміру.

Спочатку вартість цієї брошки оцінювали у 200 000 франків (понад 250 тисяч доларів). Остаточна ціна (без комісії) склала — 2,85 мільйона франків.

Аукціонний дім стверджує, що ця брошка була знайдена серед особистих речей Наполеона у візках, які застрягли на багнистих дорогах під час його втечі з під Ватерлоо. Нагадаємо, тоді наполеонівські війська тікали від:

  • британського війська герцога Веллінгтона;

  • сил пруської армії під проводом фельдмаршала Блюхера.

Протягом декількох століть ця брошка належала німецькій династії Гогенцоллернів. Потім — стала частиною приватної колекції.

«Враховуючи нещодавнє пограбування Лувру та походження від, можливо, найвідомішої французької історичної постаті, я не здивований, що коштовність досягла цієї величної суми», — сказав керівний директор 77 Diamonds Тобіас Кормінд.

До слова, на цьому ж аукціоні було продано берил, яку Наполеон, імовірно, носив під час коронації. Вага цього каменю більш як 132 карати. Пішов з молотка берил за 838 000 франків.

Дата публікації
Кількість переглядів
86
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie