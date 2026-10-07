Втрата статусу та припинення виплат: що змінилося для українців у Польщі з жовтня

Допомога українцям в Польщі / © Associated Press

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Від 1 жовтня у Польщі не запровадили окремого великого пакета змін саме для українців, однак у жовтні вже стали помітними наслідки попередніх рішень. Частина сімей зіткнулася з припиненням виплат 800+, на кордонах з Німеччиною та Литвою продовжили перевірки, а для підприємців змінили окремі податкові правила.

Про це йдеться в матеріалі Relocate.to.

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Статус NUE може вплинути на 800+

Одна з найважливіших змін фактично почала діяти ще у вересні. Українці, які отримали PESEL UKR лише на підставі заяви про особу і до 31 серпня 2026 року не підтвердили її паспортом у гміні, від 1 вересня втратили статус UKR.

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У реєстрі PESEL їхній статус змінився на NUE. Разом із цим вони втратили підставу для тимчасового захисту, що може вплинути і на соціальні виплати. Зокрема, за такого статусу ZUS може припинити нарахування допомоги 800+.

Хто має право на 800+

800+ — це щомісячна виплата у розмірі 800 злотих на дитину до 18 років.

Щоб українська сім’я могла її отримувати, потрібно відповідати кільком умовам. Зокрема, мати чинний статус, який дає право на виплату, фактично проживати у Польщі, а дитина шкільного віку має навчатися у польській школі.

Від 1 лютого 2026 року також діє вимога щодо професійної активності одного з батьків — роботи або підприємницької діяльності. В окремих випадках до такої активності можуть зараховувати отримання допомоги з безробіття або навчання зі стипендією.

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ZUS перевіряє ці дані через державні реєстри, зокрема інформацію про PESEL, місце проживання та перетин кордону.

Що робити, якщо UKR змінили на NUE

Спершу варто перевірити свій статус і статус кожної дитини окремо — через mObywatel або безпосередньо у гміні.

Якщо паспорт раніше вже показували, але в системі все одно з’явився NUE, можна подати заяву на виправлення даних.

Якщо ж паспорт до 31 серпня не подали, просте звернення до гміни після цієї дати вже не відновлює попередній статус UKR. У такому разі потрібно шукати іншу підставу для легального перебування у Польщі, наприклад відповідну карту побиту.

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Після врегулювання статусу право на 800+ потрібно перевірити окремо і, за потреби, подати нову заяву до ZUS.

Перевірки на кордонах продовжили

Тимчасові перевірки на кордонах Польщі з Німеччиною та Литвою, які мали завершитися 1 жовтня, продовжили до 30 березня 2027 року.

Контроль залишається вибірковим. Перевірки проводять у 50 пунктах на кордоні з Німеччиною та у 13 — на кордоні з Литвою.

Прикордонники можуть перевіряти всіх пасажирів автомобіля, включно з дітьми, а також оглядати багаж.

Для поїздок до інших країн ЄС краще мати при собі фізичні документи. Одного mObywatel може бути недостатньо.

Українцю для такої поїздки потрібен біометричний закордонний паспорт і документ, який підтверджує право на перебування у Польщі — наприклад, карта побиту або документ, пов’язаний із тимчасовим захистом.

Мінімальна зарплата не змінилася

У жовтні розмір мінімальної зарплати у Польщі залишився без змін — 4806 злотих брутто на місяць.

Мінімальна погодинна ставка становить 31,40 злотих брутто. Орієнтовна сума мінімальної зарплати «на руки» — близько 3606 злотих.

Від 1 січня 2027 року мінімальна зарплата має зрости до 4950 злотих брутто.

Що змінилося для підприємців

Від 1 жовтня набули чинності зміни до польського Податкового кодексу. Вони стосуються, зокрема, переплат, виправлення декларацій та податкових роз’яснень.

Одна з практичних змін — збільшення суми податку, яку за платника може сплатити інша людина. Раніше ліміт становив 1000 злотих, тепер він зріс до 5000 злотих.

Ці правила можуть бути важливими і для українців, які ведуть у Польщі одноосібну підприємницьку діяльність — JDG.

Хто з українців може втратити 800+

Раніше також повідомлялося, що українські біженці у Польщі можуть втратити виплати 800+ не лише через невиконання вимог щодо проживання, працевлаштування чи навчання дітей, а й через несвоєчасне оновлення даних у PESEL.

Для отримання допомоги українці мають зберігати чинний статус PESEL UKR, фактично проживати з дітьми у Польщі та відповідати вимогам щодо зайнятості й навчання дітей у польських закладах освіти.

Якщо необхідні персональні дані не оновили вчасно, статус UKR міг змінитися на NUE. У такому разі тимчасовий захист припиняється, а разом із ним може зникнути й право на виплату 800+. Для подальшого легального проживання тоді потрібно оформлювати іншу правову підставу.

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