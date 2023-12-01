Втрати РФ: у Новосибірську закінчилися місця для поховання військових на кладовищі

У Новосибірську (РФ) місцева влада фактично визнала, що на місцевому кладовищі закінчилися місця для поховання російських військових.

Про це повідомляє проєкт "Радіо Свобода" "Сибір.Реалії".

Міський голова Новосибірська Анатолій Локоть 29 листопада підписав постанову про створення нової "військової ділянки" на кладовищі "Гусинобродське". Документ свідчить, що мер вирішив виділити 12 сотих землі для поховання російських військових "із дотриманням військового обряду похорону".

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На початку листопада видання інформувало, що Гусинобродському кладовищі – найбільше відоме в Сибіру і на Далекому Сході поховання російських найманців. Там поховані понад 368 бойовиків ПВК "Вагнер", серед яких – бійці і з інших регіонів.

Рідні найманців розповідали журналістам, що їм навіть не повідомили про загибель бійців. На той момент вільних місць на кладовищі вже не було.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення РФ на війні проти України загинули або зазнали поранень 330 040 окупантів. Так, лише протягом 30 листопада на фронті ліквідували 1280 російських військових.

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