У британській розвідці оцінили втрати росіян під Авдіївкою

Запеклі бої не вщухають під Авдіївкою. Там Росія могла зазнати одних із найбільших втрат за весь 2023 рік.

Про це повідомляє Міністерство оборони Британії.

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Фахівці зауважують, що в районі Авдіївки росіяни задіяли до 8 бригад. Ймовірно, ці підрозділи зазнали одних із найгірших втрат, які фіксувалися в армії РФ за 2023 рік.

Зазначається, що російські "воєнкори" жорстко критикують тактику ведення бойових дій, яке пропонує командування. Щобільше, воно вимагає результатів, але війська не можуть їх забезпечити.

"Характер операції свідчить про те, що ключові військово-політичні виклики для Росії залишаються такими ж, як протягом практично усієї цієї війни. Політичні лідери вимагають захопити більше територій, але військові не можуть забезпечити ефективну наступальну операцію на оперативному рівні", – підсумували у розвідці Великої Британії.

Раніше міністр оборони України Рустем Умєров назвав втрати російської окупаційної армії біля Авдіївки Донецької області. Під час розмови з міністром оборони США Ллойдом Остіном він констатував: станом 28 жовтня – приблизно 4 тисячі солдатів.

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