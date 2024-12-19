Втрати солдатів армії Північної Кореї в Курській області: Сеул назвав цифри

Щонайменше сто військових Північної Кореї, дислокованих в Росії, загинули. Крім того, тисяча солдатів дістали поранення під час запеклих боїв з українськими військами в Курській області

Про це заявив член парламенту Південної Кореї Лі Сон Гвон, повідомляє Reuters.

"Повідомляється, що загинуло щонайменше 100 осіб, а кількість поранених наближається до 1000", - сказав він.

З його слів, за даними розвідки, важкі втрати пояснюються відсутністю у північнокорейських військ досвіду застосування безпілотників і незнанням відкритої місцевості, на якій їм доведеться брати участь у бою.

Окрім того, Лі заявив: є ознаки того, що КНДР готується до додаткового розгортання військ.

Зауважимо, в доповіді повторюються коментарі офіційних осіб США і України про те, що втрати Пхеньяна великі. Своєю чергою, Росія використовує їх у великих кількостях для наступу в Курській області. Офіційні особи повідомляють, що понад 10 тис. північнокорейських солдатів були відправлені на допомогу Росії. Пхеньян також відправив понад 10 тис. контейнерів артилерійських снарядів, протитанкових ракет, а також механізованих гаубиць і ракетних установок.

Нагадаємо, раніше Forbes назвав ймовірні втрати КНДР у Курській області. Зазначається, що північнокорейські військові могли втратити 4% своєї кількості. Йдеться лише про один бій, в якому взяли участь солдати КНДР.

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