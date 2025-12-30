Втрати РФ зростають рекордними темпами: BBC назвало страшну ціну "мирних торгів" Путіна

В РФ щотижн публікують в середньому 322 некрологи на день / © Associated Press

Поки політики говорять про мир, на фронті фіксують найкривавіші місяці для російської армії. Журналісти проаналізували некрологи та дані з кладовищ, дійшовши висновку: Кремль свідомо кладе під пулі тисячі людей заради посилення переговорних позицій, що призводить до рекордних втрат від початку війни.

Про це йдеться у розслідуванні BBC.

Реальні цифри втрат

Журналісти поіменно підтвердили загибель майже 160 000 російських військових.

Однак це лише верхівка айсберга. За оцінками експертів, підтверджені дані складають 45-65% від реальних.

Реальна кількість загиблих росіян: від 243 000 до 352 000 осіб.

Загальні втрати (вбиті та поранені): За даними НАТО, ця цифра сягає 1,1 мільйона.

Для порівняння, BBC оцінює кількість загиблих українських військових на рівні 140 000 (у лютому 2025 року президент Зеленський називав цифру 46 000).

Фактор Трампа і «м’ясні штурми»

Аналіз показує прямий зв’язок між дипломатичними подіями та кількістю некрологів у РФ.

У листопаді 2025 року, коли США представили план миру, у Росії публікували в середньому 322 некрологи на день — це вдвічі більше, ніж середній показник 2024 року.

Кремль розглядає територіальні здобутки як головний козир у переговорах зі США, тому не зважає на людські втрати.

Історія «оптиміста», що загинув даремно

Видання наводить показову історію Мурата Мукашева — російського активіста, який виступав проти Путіна, але опинився у в’язниці за сфабрикованою справою про наркотики.

Спочатку він відмовлявся йти на війну. Але у листопаді 2024 року, почувши обіцянки Трампа «швидко закінчити війну», Мукашев підписав контракт. Він сподівався, що мирна угода буде ось-ось, і він вийде на волю, не встигнувши повоювати.

«Він бачив у цьому шанс звільнитися замість 10 років суворого режиму», — кажуть його друзі.

Ставка на швидкий мир коштувала йому життя: Мукашев загинув у штурмовому загоні на Харківщині в червні 2025 року.

Хто зараз воює за РФ

Портрет російського солдата змінився. Якщо рік тому «добровольці» складали 15% загиблих, то у 2025 році — це вже кожен третій.

Росія уникає масової мобілізації, тому заманює на фронт величезними грошима (до 10 млн рублів на рік) та тиском на боржників. За офіційними даними російської влади, 2025 року контракти підписали 336 000 росіян. Це дозволяє Кремлю поповнювати лави швидше, ніж ЗСУ їх знищують.

