Втретє за дві доби: у Румунії знову знайшли уламки безпілотників

Дрони не припиняють візити: у Румунії знову знайдено уламки БПЛА

В Румунії неподалік від кордону з Україною, знайшли нові фрагменти безпілотників — втретє за дві доби.

Про це передає Міноборони Румунії.

Фрагменти безпілотників виявлені між населеними пунктами Лункавіца та Векерень у повіті Тулча.

Периметр охороняють співробітники МВС Румунії, а на місце події вирушає змішана команда, що складається з фахівців Міністерства оборони та Румунської розвідувальної служби, для розслідування ситуації та забору фрагментів для експертного дослідження.

У зв’язку з цим було розпочате розслідування, яке веде прокуратура при Апеляційному суді міста Констанца.

Нагадаємо, що радари Румунії виявили безпілотники у повітряному просторі країни 25 квітня. Пізніше з 86-ї авіабази до Фетеші вилетіли два винищувачі ВПС Великобританії.

Фрагменти безпілотника, які вранці 25 квітня впали у житловому районі міста Галац, були нейтралізовані. Ще одні фрагменти знайшли поблизу ферми біля міста Векерень у повіті Тулча.