ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
78
Час на прочитання
1 хв

Втретє за дві доби: у Румунії знову знайшли уламки безпілотників

Румунія досліджує чергові уламки безпілотників на своїй території.

Автор публікації
Дмитро Гулійчук
Коментарі
Дрони не припиняють візити: у Румунії знову знайдено уламки БПЛА

Дрони не припиняють візити: у Румунії знову знайдено уламки БПЛА / © Associated Press

В Румунії неподалік від кордону з Україною, знайшли нові фрагменти безпілотників — втретє за дві доби.

Про це передає Міноборони Румунії.

Фрагменти безпілотників виявлені між населеними пунктами Лункавіца та Векерень у повіті Тулча.

Периметр охороняють співробітники МВС Румунії, а на місце події вирушає змішана команда, що складається з фахівців Міністерства оборони та Румунської розвідувальної служби, для розслідування ситуації та забору фрагментів для експертного дослідження.

У зв’язку з цим було розпочате розслідування, яке веде прокуратура при Апеляційному суді міста Констанца.

Нагадаємо, що радари Румунії виявили безпілотники у повітряному просторі країни 25 квітня. Пізніше з 86-ї авіабази до Фетеші вилетіли два винищувачі ВПС Великобританії.

Фрагменти безпілотника, які вранці 25 квітня впали у житловому районі міста Галац, були нейтралізовані. Ще одні фрагменти знайшли поблизу ферми біля міста Векерень у повіті Тулча.

Коментарі (0)
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
78
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie