Вучич заявив, що песимістично налаштований щодо вступу Сербії до Євросоюзу

Президент Сербії заявив, що його країна вже не має того "запалу", який був раніше

Президент Сербії Олександр Вучич заявив, що він песимістично відноситься до перспективи ступу його країни до Євросоюзу.

Про це повідомляє видання Politico.

Він заявив, що його країна вже не має того "запалу", який був раніше.

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"Ми вже не маємо того ж запалу, як раніше — так само, як і Європейський Союз не такий захоплений нами, як ми думали", - сказав Вучич.

Разом з тим сербський президент підтримав ідею Європейської політичної спільноти — міжурядового форуму, який був запропонований президентом Франції Емануелем Макроном після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Зазначимо, що Сербія подала заявку на вступ до Європейського союзу ще у 2009 році, але переговори щодо вступу тривають досі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Сербії Александр Вучич заявив, що Белград не підтримує Росію у війні проти України, а також визнав, що Крим та Донбас – українські території.

Крім того, ми раніше інформували, що сербські бойовики воюють в Україні на боці російських окупантів. ТСН.ua писав, чому чимало сербів мають проросійські настрої і симпатизують путінському режиму.

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