Вучич і Фіцо раптом захворіли: обидва хотіли поїхати до Путіна на парад

Президенту Сербії стало зле / © Associated Press

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Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо та президент Сербії Олександр Вучич раптово захворіли. Обидва скасовують найближчі заходи. Про те, чи відбудеться їхній запланований на 9 травня візит до Москви, точної інформації поки що немає.

Роберт Фіцо кілька разів за останні дні скасовував робочі заходи, пише новинний портал Tvnoviny.

Словацький прем’єр пропустив урочистості з нагоди першотравневих свят. Фіцо планував провести нічну зміну як робітник хлібозаводу в місті Нітра на заході Словаччини, але не зміг цього зробити.

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Його канцелярія відклала лекцію для студентів Оксфордського університету у Великій Британії. Сам прем’єр не пояснював причини того, що відбувається.

Офіційні джерела не надають інформації щодо причин внесених змін у робочий графік глави уряду.

Фіцо заявляв про бажання погодитися на запрошення президента РФ Володимира Путіна взяти участь у святкуваннях 9 травня в Москві. Головна дипломатка Євросоюзу Кая Каллас просила його не їхати до РФ і виявити солідарність з Україною.

Щодо Вучича, то він раптово захворів під час візиту до США. 2 травня політик, перебуваючи у штаті Флорида, вирішив повернутися до Сербії. Він скасував основні зустрічі, заради яких прилітав до Штатів, передає РТС.

У Флориді Вучич встиг провести переговори з конгресменкою Клаудією Тені, колишнім мером Нью-Йорка Руді Джуліані, ексгубернатором штату Іллінойс Родом Благоєвічем та сербськими підприємцями зі США.

Він сподівався зустрітися з американським президентом Дональдом Трампом, але повернувся додому після консультацій із лікарями. Що саме сталося зі здоров’ям президента Сербії, не повідомляється.

Раніше президент Володимир Зеленський попередив, що Україна не може відповідати за безпеку світових лідерів, які приїдуть на парад до Путіна. Все що відбуватиметься на території РФ того дня — виключно відповідальність російської сторони.