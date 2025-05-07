Вучич рвався на парад до Москви, а його літак опинився в Баку: що трапилось

Президент Сербії Олександр Вучич / © Associated Press

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Літак президента Сербії Олександра Вучича, який прямував до Москви на парад з нагоди 9 травня, змушений був приземлитися в Баку у цілях безпеки.

Про це пише сербське видання Blic.

Повідомлялося, що після приземлення в Баку, літак із Вучичем не міг отримати дозвіл на продовження польоту «через загрози безпеці, включно вплив систем ППО». Аеропорти Москви також тимчасово не працювали, тому політ було визнано небезпечним.

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Своєю чергою російські засоби масової пропаганди стверджують, що посадка літака Вучича у Баку була начебто запланована для дозаправки.

Спочатку літак сербського лідера не впустили до повітряного простору країн Балтії. Через це авіасудно було змушене зробити величезний гак через Азербайджан, щоб потрапити до Москви.

Зауважимо, що протяжність маршруту з Сербії до Росії через Литву та Латвію — приблизно 2200-2500 км. Через Азербайджан — удвічі більше.

Пізніше Blic повідомило, що літак Вучича продовжив політ до Москви. А в сербському посольстві повідомили, що візит президента до російської столиці на 9 травня залишається чинним.

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Нагадаємо, напередодні Литва офіційно заборонила проліт своєю територією літака з Вучичем, який зібрався прямував до Москви на парад. Причиною заборони назвали «технічні та дипломатичні обставини».

Також повідомлялося, що літаку з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо відмовили у польоті повітряним простором Польщі та Литви.

Цікаво, що перед цим стало відомо, що Вучич і Фіцо раптом захворіли. Їхній візит на парад до Москви був під питанням.

До слова, у ніч проти 7 травня Московську область та інші регіони Росії масовано атакували невідомі безпілотники. Під удари потрапили важливі оборонно-промислові об’єкти країни-агресорки.

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