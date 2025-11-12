Вучич зробив несподівану заяву про війну Росії з Європою

Олександр Вучич / © Associated Press

Президент Сербії Александр Вучич заявив, що Європа, включно з його країною, готується до можливої війни з Росією, адже така перспектива «стає дедалі очевиднішою».

Про це він сказав у прямому етері сербського телеканалу Pink.

Коментуючи заяву начальника Генерального штабу Збройних сил Франції генерала Фаб’єна Мандона, який зазначив, що французька армія має бути «готова до потрясіння через три-чотири роки», Вучич підкреслив, що ситуація у світі загострюється.

«Аналізуючи факти, я доходжу висновку, що війна між Європою і Росією стає дедалі реальнішою. Це не порожні слова. До цього готуються всі», — заявив сербський лідер.

Вучич також визнав, що Сербія опинилася «між молотом і ковадлом», але водночас наголосив на потребі посилення обороноздатності країни.

«Ми маємо розумно озброюватися і продовжувати вкладати значні кошти, щоб захистити нашу державу», — зазначив президент Сербії.

Раніше повідомлялося, що президент Сербії Александар Вучич заявив, що Євросоюз може укласти із Сербією довгостроковий контракт на закупівлю боєприпасів, які потім можуть передати Україні для захисту від російської агресії.

Ми раніше інформували, що президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Сербії Александром Вучичем.