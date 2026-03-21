Вучич зробив тривожну заяву про Третю світову війну

Президент Сербії Вучич / © Associated Press

Третя світова війна, ймовірно, уже почалася. Світ опинився у стані глобального конфлікту, хоч офіційно це не визнано.

Про це заявив президент Сербії Александар Вучич в інтерв’ю Berliner Zeitung.

Вучич попередив про ризики ескалації та можливе застосування ядерної зброї. Він наголосив на боротьбі країн за ресурси, енергетичну безпеку, стратегічні матеріали та військову перевагу.

«Третя світова війна, ймовірно, вже почалася. Ми цього офіційно не називаємо війною, але реальність така, що світ уже перебуває у стані глобального протистояння. Кожен день ми бачимо, як країни борються за ресурси, енергетичну безпеку, стратегічні матеріали та військову перевагу. Конфлікти, які відбуваються в різних регіонах, від України до Близького Сходу, лише посилюють цю напруженість, і зупинити її буде надзвичайно складно», — заявив Вучич.

Сербський лідер також підкреслив, що нинішні протистояння можуть перерости в катастрофічний конфлікт без ефективної дипломатії. Ситуація лишається вкрай небезпечною через ризик ядерної ескалації.

Світ на порозі Третьої світової війни. Такі думки виникають у більшості громадян і не лише у Європі, після початку військового конфлікту на Близькому Сході та втягуванні у війну все більшого числа країн. Військова операція, яку розпочали США та Ізраїль в Ірані, не припиняється вже два тижні, і поки невідомо, чим може закінчитись це протистояння.

На думку військового експерта Ігоря Романенка, Третя світова війна ще не почалася, але є небезпечна тенденція до її розвитку.

«Якщо розглядати війну в Ірані, то у сторін цього військового протистояння стає все більше союзників. І підключаються все нові і нові. Якщо події так будуть розгортатися й надалі, то початок Світової війни цілком можливий», — розповідає ТСН.ua Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці та заступник начальника Генштабу (2006–2010 рр.).

Тим часом західні фантасти один за одним малюють сценарії Третьої світової війни. Аналітик Анатолій Амелін вивчив цей ринок і виявив, що у 16 ​​сюжетах апокаліптичного майбутнього Україна не відіграє ключової ролі.

А журналістка-розслідувачка Енні Якобсен пояснила, чому людям, які прагнуть уникнути жахливих наслідків Третьої світової війни, варто розглянути можливість втечі до Австралії чи Нової Зеландії.