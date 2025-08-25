ТСН у соціальних мережах

Вуді Аллен виступив на Московському тижні кіно: реакція МЗС України

Під час онлайн-трансляції актор і сценарист зі США Вуді Ален обговорив кіносправу з російським режисером Федором Бондарчуком.

Американський режисер Вуді Аллен

Американський режисер Вуді Аллен взяв участь у Московському міжнародному тижні кіно. Україна рішуче засудила вчинок американця.

Про це написали в МЗС України.

Участь Вуді Аллена в російському заході у відомстві назвали ганьбою. Ба більше, це ображання жертви українських акторів і кінематографістів, яких убили чи поранили російські воєнні злочинці:

«МЗС України рішуче засуджує участь американського режисера Вуді Аллена в Московському міжнародному тижні кіно. Це — ганьба та образа жертви українських акторів і кінематографістів, яких було вбито чи поранено російськими воєнними злочинцями під час агресії РФ проти України», — зазначили в МЗС.

Там наголошують: цей фестиваль у РФ об’єднує прихильників і рупорів Путіна. Тож своєю участю Аллен свідомо заплющує очі на звірства, які Росія чинить в Україні щодня вже протягом 11 років.

«Культура ніколи не повинна використовуватися для відбілювання злочинів чи служити інструментом пропаганди», — зазначається у реакції українського МЗС.

Нагадаємо, американський кіноактор і режисер Вуді Аллен, якого викреслив Голівуд, зганьбився новою витівкою. Так, він з’явиться на Московському кінофестивалі, ба більше — буде одним з гедлайнерів.

Раніше одіозний режисер сяяв на червоних доріжках «Оскара», а тепер братиме участь у кінофестивалі в країні-агресорці РФ.

Зауважимо, що Аллен перебуває в епіцентрі скандалів через звинувачення в домаганнях і шлюб з названою донькою. Така репутація стала фатальною для кар’єри режисера у США. Втім, РФ охоче запрошує одіозного митця до себе в гості.

