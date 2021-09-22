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Вулиці вкриті уламками та битим склом: австралійський Мельбурн сколихнув потужний землетрус

Вулиці вкриті уламками та битим склом: австралійський Мельбурн сколихнув потужний землетрус

Фото: Eddie Jim / 9news.com.au

За попередніми даними, ніхто не постраждав.

Потужний землетрус магнітудою майже 6 балів сколихнув південь Австралії.

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 22 вересня.

Найбільше його відчули жителі Мельбурна – у місті пошкоджені десятки будинків. Вулиці вкриті уламками, шматками цегли та битим склом. Втім про серйозні руйнування не повідомляють і за попередніми даними, постраждалих немає. Сейсмологи попереджають про ймовірність повторних поштовхів упродовж найближчої доби.

Нагадаємо, на позаминулому тижні землетрус силою в понад 7 балів за 9-бальною шкалою Рихтера шокував Мексику. Загинула принаймні одна людина. Епіцентр був лише в 11 кілометрах від великого туристичного міста Акапулько.

Новини світу: південь Австралії сколихнув потужний землетрус

Новини світу: південь Австралії сколихнув потужний землетрус
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