Вулиці вкриті уламками та битим склом: австралійський Мельбурн сколихнув потужний землетрус

За попередніми даними, ніхто не постраждав.

Потужний землетрус магнітудою майже 6 балів сколихнув південь Австралії.

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Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 22 вересня.

Найбільше його відчули жителі Мельбурна – у місті пошкоджені десятки будинків. Вулиці вкриті уламками, шматками цегли та битим склом. Втім про серйозні руйнування не повідомляють і за попередніми даними, постраждалих немає. Сейсмологи попереджають про ймовірність повторних поштовхів упродовж найближчої доби.

Нагадаємо, на позаминулому тижні землетрус силою в понад 7 балів за 9-бальною шкалою Рихтера шокував Мексику. Загинула принаймні одна людина. Епіцентр був лише в 11 кілометрах від великого туристичного міста Акапулько.

Новини світу: південь Австралії сколихнув потужний землетрус

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