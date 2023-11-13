Вулкан Етна в Італії прокинувся: найвища вершина Європи б'є лавою (фото, відео)

Місцева влада ще не оголосила про проведення обов'язкової евакуації.

На італійській Сицилії сталося виверження вулкана Етна. Фонтан лави б'є приблизно на 4500 метрів над рівнем моря.Останнє велике виверження Етни було 1922 року.

Про це повідомляє La Sicilia.

За спостереженнями фахівців Національного інституту геофізики та вулканології, на вулкані відбувається пароксизмальна активність з південно-східного кратера з викидом попелу, що падає на передгірні селища північної сторони. Місцева влада ще не оголосила про проведення обов'язкової евакуації на околицях Етни.

Вулкан Етна / Фото: Associated Press

З південно-східного кратера Етна б'є фонтан лави. Висота еруптивного стовпа оцінюється Національним інститутом геофізики та вулканології приблизно на 4500 метрів над рівнем моря.

Відповідно до прогнозної моделі розсіювання вулканічного попелу моделювання вказує на схід-південний схід.

Повідомляється, що поточна фаза виверження Етни, яка наразі обмежена вершиною вулкана, не впливає на роботу міжнародного аеропорту Вінченцо Белліні в Катанії.

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