Вулкан на іспанському острові спопелив уже 1200 будинків, довелося евакуювати майже сім тисяч людей

Активне виверження вулкану триває вже три тижні.
Іспанська Ла-Пальма перетворюється на суцільне попелище. Вулкан усе ще не згасає. Лава вже дісталася до місцевого футбольного поля.
Про це 14 жовтня йдеться в ТСН.19:30.
Рятувальники попросили ще майже сім сотень жителів покинути свої будинки й переїхати в безпечніші місця. Загалом уже евакуйовано майже сім тисяч острів’ян.
За три тижні виверження вулканічна лава спопелила майже 1200 будинків.
Місцевий аеропорт досі працює в звичному режимі. Утім, пасажирів попереджають, що рейси будь-якої миті можуть бути скасовані. Чимало літаків здіймаються в небо зі значними запізненнями.