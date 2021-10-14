Вулкан на іспанському острові спопелив уже 1200 будинків, довелося евакуювати майже сім тисяч людей

Вулкан на іспанському острові спопелив уже 1200 будинків, довелося евакуювати майже сім тисяч людей

Активне виверження вулкану триває вже три тижні.

Іспанська Ла-Пальма перетворюється на суцільне попелище. Вулкан усе ще не згасає. Лава вже дісталася до місцевого футбольного поля.

Про це 14 жовтня йдеться в ТСН.19:30.

Рятувальники попросили ще майже сім сотень жителів покинути свої будинки й переїхати в безпечніші місця. Загалом уже евакуйовано майже сім тисяч острів’ян.

За три тижні виверження вулканічна лава спопелила майже 1200 будинків.

Місцевий аеропорт досі працює в звичному режимі. Утім, пасажирів попереджають, що рейси будь-якої миті можуть бути скасовані. Чимало літаків здіймаються в небо зі значними запізненнями.

Новини світу: у Ла-Пальмі через вулкан евакуйовано майже сім тисяч острів’ян

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