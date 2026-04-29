"Вулкан" в Туапсе вийшов з-під контролю: росіяни в паніці оголосили режим НС (відео)

Пожежа на НПЗ в Туапсе у ніч проти 29 квітня / © скриншот з відео

Доповнено додатковими матеріалами

У ніч проти 29 квітня нафтопереробний завод у Туапсе (Росія) продовжував бути епіцентром потужної пожежі після атаки дронів. Влада запровадила режим надзвичайної ситуації, розлив нафти вдалося локалізувати.

Про це повідомили телеграм-канали та очільник МНС Росії Олександр Куренков.

Туапсинський НПЗ не припиняв горіти у ніч проти 29 квітня.

«Станом на ніч Туапсинський Вулкан 3.0 продовжує вивергатися», — писали телеграм-канали.

Ближче до ранку очільник Куренков заявив, що після атаки безпілотників вдалося локалізувати розлив нафтопродуктів на НПЗ, однак роботи з ліквідації наслідків ще тривають.

У Туапсе запровадили режим надзвичайної ситуації регіонального рівня: понад 30 вулиць залишилися без води, також зберігається загроза забруднення Чорного моря. Декілька вулиць евакуйовано.

До ліквідації наслідків залучені сотні рятувальників і десятки одиниць техніки. Додатково планується залучити ще близько 300 спеціалістів, серед яких — 40 водолазів.

За словами очільника МНС, ситуація контрольована. Найближчої ночі росіяни планують посилити захисні насипи довкола об’єкта.

Щоб запобігти потраплянню нафтопродуктів до Чорного моря, на річці Туапсе встановили дев’ять ліній бонових загороджень, також готуються додаткові бар’єри.

Влада застерігає про можливі екологічні наслідки.

Дата публікації 08:29, 29.04.26

Нагадаємо, у ніч проти 28 квітня в Туапсе внаслідок чергової масованої атаки дронів виникла пожежа на території НПЗ. За словами очевидців і судячи з відео в мережі, після серії вибухів загорілися щонайменше два резервуари з пальним.

У зв’язку з пожежею на НПЗ влада оголосила евакуацію жителів прилеглих вулиць. Ситуацію охарактеризували як серйозну надзвичайну подію та попередили про можливу загрозу поширення вогню на житлові будинки. Місто огорнув густий дим, відчувався різкий запах гару, а в річці зафіксували темні потоки, схожі на нафтопродукти.

Президент РФ Володимир Путін назвав удари по НПЗ у Туапсе «тероризмом» та ознакою слабкості України через її територіальні втрати на фронті. Попри заяву про відсутність критичних ризиків, він визнав існування загроз для інфраструктури від атак безпілотників.

