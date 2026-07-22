У РФ заявили про нову атаку дронів / © Associated Press

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Під ранок, 22 липня, безпілотники уразили великий логістичний центр компанії Wildberries у Невинномиську Ставропольського краю РФ.

Після серії влучань на території здійнялася масштабна пожежа та густий чорний дим, повідомили моніторингові канали.

Місцева влада атаку дронів на Невинномиськ вже підтвердила. Близько 03:30 російські ЗМІ повідомляли з посиланням на губернатора, що у Невинномиську ППО відбиває наліт безпілотників, націлений на промислову зону міста. На той час чиновник заявляв про кілька збитих дронів.

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Близько 05:00 години губернатор Ставропольського краю інформував, що у Невинномиську здійнялася пожежа внаслідок атаки дронів. Він зокрема заявив про займання на території складського комплексу, проте не став уточнювати подробиць. За його словами, через обстріл постраждали двоє осіб.

За даними влади, на місцях працюють пожежники та інші оперативні служби.

Окрім того, «стався спалах» на території одного з підприємств в Армавірі. Пізніше місцева влада уточнила, що там сталося загоряння на території нафтобази. Площа пожежі — близько 80 квадратних метрів.

Там також заявили про нібито пошкодження двох багатоквартирних будинків у Краснодарі та двох будинків у станиці Дінській.

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Нагадаємо, у Краснодарі після атаки палає логістичний центр компанії Wildberries. Складський комплекс знаходиться на вулиці Тихорецькій в північно-східній частині міста. У пресслужбі компанії заявили про евакуацію працівників.

Дата публікації 07:15, 22.07.26 Кількість переглядів 11 У Росії заявили про нову атаку - горить у Невинномиську

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