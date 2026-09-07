Вважали загиблою: у Непалі 30-річну жінку знайшли живою через 10 днів після повені

Непал, повінь / © Associated Press

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У Непалі рятувальники через десять днів після руйнівної повені знайшли живою літню жінку. Її родина вже вважала загиблою та почала проводити жалобні обряди.

Про це повідомляє Reuters.

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Що відомо про порятунок

Чандіка Кумарі Шрестха вижила під завалами власного будинку в селі Бетраваті. Жінка опинилася у вузькій повітряній кишені серед води та багнюки.

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За словами поліцейського Махендри Дарнала, чотириповерховий будинок Шрестхи потік води зніс із фундаменту, після чого споруда опинилася посеред суміші багнюки та піску.

Під час пошукової операції рятувальники почули голос: «Врятуйте мене». Команда протягом 45 хвилин пробиралася до жінки через завали, після чого її доправили до армійського госпіталю.

Поліцейський розповів, що підтримував зв'язок із родиною Шрестхи. Її близькі вже розпочали 11-денний період жалоби, вважаючи жінку загиблою.

Шрестха була однією із сотень людей, які досі вважаються зниклими безвісти в Бетраваті — одному з найбільш постраждалих районів Непалу. Потужний потік води накрив місцевий ринок і більшість житлових будинків, залишивши після себе товстий шар уламків та затверділої багнюки.

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Рятувальники продовжують пошуки людей під завалами. За останні дні їм також вдалося витягнути живими трьох людей із тунелів, зокрема громадянина Китаю.

Катастрофічна повінь у Непалі сталася після обвалу льодовика. Внаслідок стихійного лиха загинули понад 1 300 людей, а близько 5 тисяч досі вважаються зниклими безвісти.

Попри те, що від початку трагедії минуло 11 днів, рятувальники продовжують перевіряти тунелі та завали з багнюки, сподіваючись знайти тих, хто міг вижити.

Нагадаємо, двох працівників гідроелектростанції в Непалі дивом знайшли живими через дев’ять днів після руйнівної повені. Рятувальники виявили їх на глибині 170 метрів у затопленому тунелі — обох доправили до лікарні в Катманду. Чоловіки вижили після стихії, яка забрала життя щонайменше 1259 людей, а понад 5 тисяч людей досі вважаються зниклими безвісти

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