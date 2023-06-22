Медсестра вбила 7 немовлят: "вважала себе Богом" і насолоджувалась через смерть

У Великій Британії судять 33-річну медсестру Люсі Летбі, яку підозрюють у вбивстві сімох немовлят та спробі розправитись з ще 10 новонародженими. Вона колола їм повітря, інсулін та травмувала.

Про це пише The Guardian.

Злочинна практика медсестри стала відома у 2017 році. У лікарні в Честері на півночі Англії у відділенні неонатології почастішали випадки незрозумілих смертей. П'ять хлопчиків і дві дівчинки померли за короткий проміжок часу. Ще 10 немовлят, які перебували в інтенсивній терапії, були відправлені до навколишніх лікарень. Всі смерті сталися вночі, і єдиним спільним елементом у всіх випадках була чергова медсестра - Люсі Летбі.

Прокурор Нік Джонсон на засіданні Королівського суду Манчестера заявив, що 33-річній медсестрі "стільки всього зійшло з рук", що це дало їй "впевненість у тому, що вона може робити все, що їй заманеться" в неонатальному відділенні лікарні Графині Честер.

За версією слідства, Летбі з Херефорда вбила одного з дітей, ввівши немовляті повітря внутрішньовенно і через назогастральний зонд, а також застосувавши "значну силу", щоб завдати пошкодження печінки.

Джонсон сказав присяжним, що справа дитини має схожість з вбивством Летбі хлопчика-близнюка, який сильно стікав кров'ю перед смертю в серпні 2015 року.

"Деякі з попередніх злочинів були менш відверто насильницькими, але не менш руйнівними. Її метою, як завжди, було вбивати. У випадку з першою дитиною вона поєднала всі три методи, які вона використовувала для вбивств всіх інших дітей у цій справі. Щоб спробувати приховати те, що вона зробила, вона сфальсифікувала записи", - сказав прокурор.

У червні 2016 року Люсі Летбі повернулась з відпустки та знову почала вбивати дітей. Вона вирішила розправитись з братами-трійнятами. Тоді вона вбила двох дітей, третій хлопчик вижив. Коли ж його хотіли перевести до іншої лікарні, медсестра нібито сказала, що "немовля звідси живим не вийде".

"Вона знала, що станеться. Вона все контролювала. Вона насолоджувалася тим, що відбувалося. Вона передбачала речі, які, як вона знала, повинні були статися. Вона, по суті, вважала себе Богом", - вважає прокурор.

Як пише видання dailymail.co.uk, жінка також отруювала дітей інсуліном. Одного разу мати новонародженого спіймала її на "гарячому", проте тоді медсестра виправдалась.

23 жовтня 2015 медсестра вбила ще одне немовля. Скорботна мати дівчинки зауважила, що коли медсестра дізналась, що немовля померло, вона посміхнулась. Прокурор вважає, що Люсі насолоджувалась горем жінки та смертю дитини.

"Вона посміхалася і продовжувала говорити про те, як вона вперше купала дитину і як їй це сподобалося. Я хотіла, щоб вона просто перестала говорити. Врешті-решт, я думаю, вона зрозуміла і замовкла", - пригадала мати жертви.

Слідство вважає, що медсестра насолоджувалась смертю дітей та горю батьків / Фото: Daily Mail

Згодом у колег жінки почали виникати питання, а що ж сталось насправді. Прокурор Джонсон сказав, що Летбі не знала, що промисловий інсулін може залишити біологічний слід, який вказує на навмисне отруєння.

Вона могла б "так і залишитися безкарною", якби поліція не передала справу доктору Деві Евансу, експерту-педіатру, який і знайшов докази проти медсестри.

Летбі, уродженка Херефорду, заперечує вбивство семи немовлят у лікарні Графині Честер і замах на вбивство ще десяти. Судовий процес над нею в Королівському суді Манчестера триває.

Нагадаємо, у Львові під час масажу 35-річна жінка впала в кому та перебуває у тяжкому стані.

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