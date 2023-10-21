Вважалася зниклою безвісти: знайшли громадянку Німеччини, яку вбив ХАМАС

Без матері залишилося двоє дітей.
Ефрат Кац 7 жовтня перебувала в кібуці Нір-Оз, коли його атакував ХАМАС. На жаль, жінку знайшли вбитою.
Про це пише видання BILD.
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Як зазначається у виданні, після нападу Кац вважалася зниклою безвісти. Спершу передбачалося, що вона могла бути викрадена і вивезена до Сектора Гази. Проте згодом виявили її тіло.
Дочка Дорон та онуки Раз (4 роки) та Авів (2 роки) також зникли після нападу ХАМАСу. Чоловік Дорон, батько зниклих безвісти Раз і Авів, вижив. Нижче він тримає їхні світлини в руках.
Зазначається, що доля партнера Ефрат Гаді також невідома. Разом із ним зникла й колишня дружина Маргаліт.
Нагадаємо, один із мешканців кібуцу в Ізраїлі розповів про пережите внаслідок нападу ХАМАСу. Його 75-річний батько, найімовірніше, перебуває у полоні терористів на території Сектора Гази.
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