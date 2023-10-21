Вважалася зниклою безвісти: знайшли громадянку Німеччини, яку вбив ХАМАС

Ефрат Кац 7 жовтня перебувала в кібуці Нір-Оз, коли його атакував ХАМАС. На жаль, жінку знайшли вбитою.

Про це пише видання BILD.

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Як зазначається у виданні, після нападу Кац вважалася зниклою безвісти. Спершу передбачалося, що вона могла бути викрадена і вивезена до Сектора Гази. Проте згодом виявили її тіло.

Ефрат Кац та її партнер Гаді / Фото: The Bild

Дочка Дорон та онуки Раз (4 роки) та Авів (2 роки) також зникли після нападу ХАМАСу. Чоловік Дорон, батько зниклих безвісти Раз і Авів, вижив. Нижче він тримає їхні світлини в руках.

Чоловік Ефрат Дорон, батько зниклих дітей

Зазначається, що доля партнера Ефрат Гаді також невідома. Разом із ним зникла й колишня дружина Маргаліт.

Нагадаємо, один із мешканців кібуцу в Ізраїлі розповів про пережите внаслідок нападу ХАМАСу. Його 75-річний батько, найімовірніше, перебуває у полоні терористів на території Сектора Гази.

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