Вважали, що пошматував ведмідь: поліцейські розслідують загадкову смерть чоловіка в кемпінгу

У США, в штаті Монтана, загинув житель місцевого кемпінгу. Раніше поліція вважала, що смерть настала у результаті нещасного випадку, через напад ведмедя. Проте пізніше слідчі виявили уліки, що вказували на вбивство людиною.

Про це йдеться у повідомленні BBC News.

Поліція повідомила, що 41-річного Дарена Крістофера Еббі заарештували та звинуватили у вбивстві після того, як його ДНК виявили на банці з пивом у кемпінгу, де знайшли тіло вбитого 35-річного Дастіна К’єрсема.

Минуло два дні, поки друзі жертви виявили його тіло. Вони вирішили, що Дастіна пошматував ведмідь.

Ймовірний нападник і загиблий не були знайомі один з одним до випадкової зустрічі у лісі, і мотиви нападу ще не встановлені, йдеться в заяві шерифа округу Галлатін.

Шериф Ден Спрінгер сказав, що К'єрсем запросив свого вбивцю розділити з ним місце в кемпінгу, що приблизно за 56 км на півдні від міста Бозмен.

За заявою прокурора, Еббі вдарив К'єрсема шматком дерева, потім викруткою та напав на нього з сокирою.

Пізніше підозрюваний нібито повернувся на місце злочину, щоб забрати з табору предмети, які, на його думку, могли прив’язати його до вбивства, але забув про банку з пивом.

Нападник зізнався у вбивстві. Він також показав поліцейським декілька речей, які викрав із табору, зокрема, сокиру, пістолети та кулер.

"Схоже, що це жахливий злочин, скоєний особою, яка не поважала життя Дастіна К’єрсема. У нас є частина цієї історії, але … ми точно не знаємо, що сталося насправді", – сказав шериф Спрінгер.

У суді в п'ятницю Еббі залишили під вартою з можливістю внесення застави в 1,5 мільйона доларів.

Нагадаємо, раніше йшлося про жорстоке вбивство подружжя на Львівщині. Там вбито подружжя. Після скоєного злочину нападник втік на автомобілі жертви.

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